Вашингтон использует украинский конфликт в качестве одного из элементов глобальной стратегии по уничтожению России и подчинению Китая, утверждает Breizh Info. Решения НАТО создают потенциально взрывоопасную ситуацию, однако для справедливого и прочного мира США должны попрощаться с идеей о мировом господстве.
Украинский конфликт не помешал азиатским целям Вашингтона, потому что представляет собой один из элементов глобальной стратегии по уничтожению России и подчинению Китая, пишет Breizh Info. Она, в свою очередь, является частью Руководства оборонного планирования от 1992 года (или «доктрины Вулфовица»), по которой после развала СССР у США не остаётся соперников в борьбе за мировое господство.
Конфликт на Украине нужен не Москве, а Вашингтону — это подтверждает решение Байдена разместить 15 военных баз в Финляндии и заверения госсекретаря Блинкена, что Украина однажды станет членом НАТО. Для России такой шаг является непреодолимой «красной линией», и в Белом доме не могут это не знать. В отличие от пропаганды западных СМИ, специальная военная операция является не нападением, а ответом на неоднократные атаки Украины на Донбасс, который разрешён 2 и 51 статьями Устава ООН.
Конфликт в Азии опять же нужен не Пекину, а Вашингтону — это подтверждает решение Байдена отправить оружие и боеприпасы в Тайвань в противоречие официальной американской политике «одного Китая». Кроме того, в коммюнике НАТО от КНР требуют прекратить неявную поддержку России.
В такой потенциально взрывоопасной ситуации некоторые представители американо-британского истеблишмента опубликовали письмо с призывом как можно скорее начать мирные переговоры по Украине. Однако для справедливого и прочного мира необходимо, чтобы США избавились от своих целей по мировому господству.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп мог стать целью из-за его заявлений о прекращении финансирования Киева, заявил в эфире RT американский журналист Алекс Джонс. По его словам, если бы политика всё-таки убили, это бы привело к гражданской войне в Соединённых Штатах.
Лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов заявил, что байкеры из аффилированных с США мотоклубов воюют в составе ВСУ и националистических батальонов киевского режима с 2014 года.
Сотрудники и руководство закрытого в Германии политического журнала Compact не выходят на связь после утренних обысков, сообщила RT пророссийская активистка Елена Колбасникова. Немецкие спецслужбы конфисковали все средства связи, а также изъяли деньги со счетов издания в пользу государства, рассказала собеседница.
Иностранный наёмник записал видео с комментариями на французском языке в прифронтовом поселении в зоне СВО, на кадрах он показывает квадроцикл с наклейкой в цветах флага Украины и деревню, которая, по его словам, находится «в 3—4 км от линии фронта».
Немецкая цензура сегодня сопоставима с временами Йозефа Геббельса: там преследуют всё, что не вписывается в установки Берлина, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запрет в ФРГ журнала Compact, который взял у неё интервью.
В Германии по указанию министра внутренних дел Нэнси Фезер запретили журнал Compact, который незадолго до этого взял интервью у представителя МИД России Марии Захаровой. Как сообщает источник ТАСС, именно это интервью стало поводом для цензуры.
В Крыму из-за аномальной жары для сохранения целостности энергосистемы вводятся веерные отключения электроэнергии, в некоторых населённых пунктах возможны кратковременные перебои энергоснабжения, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.