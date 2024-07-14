Полковник Уилкерсон: США придётся считаться с многополярным миром, хотят они того или нет

Американская империя стремительно терпит крушение — и вопрос уже не в том, как этот процесс остановить, а как «смягчить падение». Такое мнение в интервью Judging Freedom высказал экс-советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон. По его словам, Вашингтону нужно как можно скорее научиться жить в многополярном мире и относиться к другим странам как к равным, а не считать себя важнее всех.
ВЕДУЩИЙ: Терпит ли американская империя крах?
ЛОУРЕНС УИЛКЕРСОН, экс-советник госсекретаря США, полковник в отставке: Да. И первый и основной вопрос, которым все, и особенно люди в руководстве, должны задаваться — как скоро этот крах произойдёт? А второй — как хоть сколько-нибудь затормозить данный процесс?
Остановить его нельзя. Это невозможно. Но его можно замедлить, и, так сказать, помочь империи плавно спуститься вниз и стать, скорее, партнёром в условиях многополярного мира. Равным партнёром. Не «первым среди равных», а «равным среди равных». Потому что в мире теперь есть равные державы.
Одна из таких стран, разумеется, Китай. Принимая во внимание ядерное оружие, нельзя не причислить сюда Россию. Также очень близка к этому Индия. Воцарился многополярный мир, в котором нет места гегемону, который постоянно является всем для всех. У нас сейчас просто колоссальный долг. И если кто-то не верит, что грядёт возмездие, он просто слеп.
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