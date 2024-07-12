RS: вмешиваясь во внутренние дела Индии, США сами подталкивают её к дружбе с Россией

Учитывая то, что США не раз лезли во внутреннюю политику Индии со своими советами и упрёками, нет ничего удивительного в том, что сегодня она всё активнее сотрудничает с Россией, считает Responsible Statecraft. По мнению издания, визит Моди в Москву должен стать для Вашингтона очевидным сигналом — «у Индии есть глобальные возможности за пределами орбиты, возглавляемой США».

Россия и Индия явно заинтересованы в укреплении отношений друг с другом — Вашингтону же остаётся лишь «настороженно за ними наблюдать», пишет Responsible Statecraft. Несмотря на то что Индия не разделяет энтузиазма Москвы в отношении расширения БРИКС или ШОС, поскольку это может поставить под угрозу дальнейшее взаимодействие Индии с Западом в рамках G20, между США и Россией Моди явно делает выбор в пользу последней — как отмечает издание, у премьера действительно есть причины «обижаться» на Вашингтон.

До недавнего времени двусторонние американо-индийские отношения улучшались. Однако недавно Госдепартамент США включил Индию, наряду с Россией, в список «стран, вызывающих особое беспокойство» в отношении религиозной свободы. Индия отреагировала на этот шаг жёсткой критикой, назвав его «пропагандой против Индии».

Между тем заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что отношения Индии с Россией препятствуют индийско-американскому технологическому сотрудничеству — очевидно, это заявление Индия вполне обоснованно расценила как вмешательство в её суверенные дела, объясняет издание.

«Поэтому визит Моди должен стать сигналом для Вашингтона о том, что у Индии есть глобальные возможности за пределами орбиты, возглавляемой США. И Путин явно не возражает против такого послания», — утверждает RS.