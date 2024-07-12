RS: вмешиваясь во внутренние дела Индии, США сами подталкивают её к дружбе с Россией

00:01
В ГД призвали разрешить самостоятельное строительство в рамках семейной ипотеки
Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина предложила проработать возможность использования гражданами средств льготного ипотечного кредита на приобретение строительных материалов для самостоятельного строительства жилого дома с привлечением подрядных организаций для проведения отдельных строительных и отделочных работ.
23:57
Мельникова: с радостью буду наблюдать за выступлением российских спортсменов на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова пожелала сил и здоровья российским спортсменам, которые выступят на Олимпиаде в Париже.
23:54
Минздрав: медики оперируют двоих детей, пострадавших при атаке дронов в Шебекине
Двое из пяти детей, которые получили ранения в результате атаки дронов ВСУ в Шебекине Белгородской области, находятся в тяжёлом состоянии, их оперируют.
23:53
Минобороны России: выполняется задача по набору в объединённую группировку войск
Задача по набору контрактников и добровольцев в интересах объединённой группировки войск в 2024 году выполняется.
23:44
Монсон поддержал решение ФСБР отказаться от участия в Олимпиаде
Боец смешанных единоборств и депутат Государственного собрания Республики Башкортостан Джефф Монсон отреагировал на решение российских борцов отказаться от участия в Олимпиаде 2024 года в Париже.
23:42
Русская семья бежала из Португалии из-за травли со стороны украинских беженцев
Семья с Украины с русскими корнями вынуждена была бежать из Португалии из-за травли со стороны украинских беженцев.
23:31
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
23:30
Юрист Павлов рассказал, как вернуть купленный по акции товар
Кандидат юридических наук председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал, как вернуть товар, купленный по акции.
23:30
RTL: Снейдер может быть причастен к отмыванию денег от международного наркотрафика
Бывший футболист сборной Нидерландов Уэсли Снейдер подозревается в незаконной деятельности в Турции.
23:28
РИА Новости: Трамп и Орбан встретятся в среду во Флориде
Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп 17 июля планирует провести в своём поместье во Флориде встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном.
23:26
Риелтор Бендриков прокомментировал ситуацию на рынке загородной недвижимости
Риелтор Олег Бендриков прокомментировал ситуацию на рынке загородной недвижимости.
23:21
Песков: Россия должна учитывать решения Запада
Россия должна учитывать нынешние решения западных стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
23:17
Дерматолог Ляшенко дала советы по защите кожи в солнечную погоду
Дерматолог, косметолог, лазеротерапевт Юлия Ляшенко рассказала, как защитить кожу в солнечную погоду.
23:14
ФИФА и УЕФА могут отстранить Италию от международных турниров из-за вмешательства властей в спорт
ФИФА и УЕФА могут отстранить итальянские команды от международных турниров из-за вмешательства властей в спорт.
23:12
В ФРГ усилили безопасность главы Rheinmetall после сообщений о планах покушения на него
Глава компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что власти ФРГ усилили меры безопасности на фоне сообщений о якобы существующих планах покушения на него.
23:04
Продюсер Каримов: анимационный фестиваль в Альметьевске готовит расширенную программу
Генеральный продюсер Всероссийского фестиваля анимационного кино в Альметьевске Розалин Каримов заявил, что в этом году для зрителей подготовят расширенную программу.
23:04
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.
23:02
Путин: важно, чтобы люди могли донести до власти свои ожидания
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым отметил важность обратной связи с людьми.
23:00
В «Спартаке» создали капитанский совет, в который вошли четыре футболиста
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о создании в команде капитанского совета.
22:58
Путин назвал справедливым решением индексацию пенсий работающим пенсионерам
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым назвал справедливым решением индексацию пенсий работающим пенсионерам.
22:53
«Общественное»: в Херсоне прозвучали взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне вновь прозвучали взрывы.
22:52
Терапевт Камышникова: перегрев может повышать давление
Терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Видное ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Камышникова рассказала о влиянии жары на здоровье.
22:46
Захарова назвала обстрел Шебекина ВСУ намеренным терактом против детей
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала намеренным терактом против детей атаку дрона украинской армии в Шебекине, где пятеро детей получили ранения.
22:44
Гаджимагомедов и Батыргазиев прошли процедуру взвешивания перед титульными боями
Российские боксёры Муслим Гаджимагомедов и Альберт Батыргазиев прошли процедуру взвешивания перед титульными боями.
22:35
В Москве экс-замглавы Фонда содействия ЖКХ отправили под домашний арест
Бывшего первого замруководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимира Талалыкина отправили под домашний арест по делу о мошенничестве.
22:32
Свищёв назвал незаконным продление отстранения российских кёрлингистов
Президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв высказался о продлении отстранения российских кёрлингистов от международных соревнований.
22:32
Психотерапевт Фомин рассказал, как справиться со страхом водить автомобиль
Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин рассказал, как справиться со страхом водить автомобиль.
22:23
Автоэксперт Козловский дал советы для продления срока службы генератора
Глава Fit Service в Бутове Дмитрий Козловский рассказал, как продлить срок службы генератора.
22:22
Песков: США, ФРГ, Франция и Британия участвуют в конфликте на Украине напрямую
ФРГ, Соединённые Штаты, Франция и Великобритания напрямую участвуют в украинском конфликте, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
22:19
МО: ударами ВКС России в Идлибе ликвидированы и ранены до 35 боевиков
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли высокоточные удары по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб.
22:14
Metaratings: «Севилья» интересовалась братьями Миранчуками
«Севилья» интересовалась полузащитниками Алексеем и Антоном Миранчуками.
22:13
Биолог Наполов перечислил полезные свойства дыни
Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов назвал полезные свойства дыни.
22:09
Белый дом: США не снимут ограничения на удары вглубь России, несмотря на призывы
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не собирается пересматривать ограничения на удары ВС Украины вглубь России, несмотря на призывы и недовольство Владимира Зеленского.
22:09
Синоптики предупредили о возможном подъёме уровня воды в реках Челябинской области
Интенсивность подъёма уровня рек в Челябинской области может повыситься с 12 по 14 июля.
22:04
Омбудсмен: украинские школьники говорят на русском так же, как на украинском
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что школьники общаются на русском языке не меньше, чем на украинском.
22:00
Столтенберг: НАТО приветствовало планы разместить в ФРГ ракеты средней дальности
Североатлантический альянс приветствовал намерения Вашингтона разместить в Германии ракеты средней дальности, назвав такой шаг «мерой сдерживания», сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
22:00
Батыршина: если есть возможность, то надо ехать на Олимпиаду
Серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина высказалась об участии россиян в Играх в Париже.
21:57
В Ладожское озеро выпустили спасённых нерпят
Волонтёры выпустили в Ладожское озеро четырёх спасённых нерпят, найденных ранее на разных реках Ленинградской области.
21:53
Гериатр Новосёлов посоветовал пожилым контролировать самочувствие в жару
Врач-гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ имени М.В. Ломоносова Валерий Новосёлов рассказал, как пожилым людям сохранить здоровье в жаркую погоду.
21:51
Песков назвал шагом к холодной войне идею разместить ракеты США в ФРГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение разместить дальнобойное оружие США в Германии, заявил о продвижении к холодной войне.
21:48
В Союзе писателей России рассказали о новой премии «Слово»
Председатель Союза писателей России Николай Иванов рассказал о новой национальной литературной премии «Слово».
21:45
Боксёр Чеботарёв: я ушёл добровольцем на фронт по идейным соображениям
RT пообщался с чемпионом мира по боксу россиянином Артёмом Чеботарёвым, который ушёл добровольцем на фронт.
21:44
Александр Емельяненко проведёт несколько поединков до конца года
В команде Александра Емельяненко сообщили, что боец проведёт несколько поединков до конца года.
21:37
При обстреле Шебекина со стороны ВСУ пострадали пятеро детей
Пятеро детей пострадали при обстреле Шебекина в Белгородской области.
21:33
Координатор подполья Лебедев назвал приговор суда Украины признанием заслуг
Координатор подполья Сергей Лебедев назвал признанием заслуг приговор суда Украины, который назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
21:29
Педиатр Кострицкая заявила о вреде кофе для детей
Педиатр «СМ-Клиники» для детей Виктория Кострицкая заявила о вреде кофе для детского здоровья.
21:27
Тарасова: участия в Олимпиаде не заменят никакие деньги
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что Олимпийский комитет России (ОКР) будет выплачивает не выступившим на Олимпиаде спортсменам деньги.
21:25
Взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины
Взрывы произошли в Староконстантинове Хмельницкой области на западе Украины.
21:21
Аллерголог Меметова предупредила об опасности укусов ос и пчёл
Врач-аллерголог, эксперт лаборатории «Гемотест» Гульнара Меметова предупредила об опасности укусов ос и пчёл. По её словам, их яд содержит много активных компонентов, вызывающих болезненные реакции у человека.
21:18
Столтенберг: соглашения о безопасности с Украиной подписали более 20 стран НАТО
Соглашения о безопасности с Украиной подписали свыше 20 из 32 стран — членов НАТО.