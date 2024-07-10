Bloomberg: Запад попытался изолировать Путина, но потерпел поражение

С начала нового президентского срока Владимира Путина он провёл более 20 встреч лидерами стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, пишет Bloomberg. Кроме того, он совершил шесть зарубежных визитов. Это означает, что попытка Запада изолировать российского лидера провалилась.

Российский президент находится в водовороте дипломатического взаимодействия, что сводит на нет попытки Запада представить его изолированным из-за войны в Украине, сообщает Bloomberg.

Всего за два месяца с начала своего пятого президентского срока Путин провел более 20 встреч с лидерами стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Кроме того, он совершил шесть зарубежных визитов, несмотря на то что его возможности для поездок были ограничены.

Это показывает, что усилия российского лидера по обхаживанию так называемого Глобального Юга в качестве противовеса мировому порядку, в котором доминируют США, приносят дивиденды.

Диалог с Си

Путин, не теряя времени, возобновил дружбу с председателем КНР Си Цзиньпином, прилетев в Пекин чуть более чем через неделю после того, как был приведен к присяге на очередной шестилетний срок. В этом месяце они вновь встретились «на полях» саммита Шанхайской организации сотрудничества в Казахстане. Си Цзиньпин, чья поддержка помогла России противостоять беспрецедентным западным санкциям из-за войны в Украине, заявил, что Китай «всегда стоял на правильной стороне истории», поскольку он и Путин пообещали «укреплять всеобъемлющую стратегическую координацию».

Визит Моди

Визит премьер-министра Нарендры Моди в Москву на этой неделе, его первый визит в Россию за последние пять лет, посылает четкий сигнал о решимости Индии оставаться рядом с Россией на фоне углубляющихся китайско-российских объятий. Нью-Дели остается крупным покупателем российского оружия, даже несмотря на то, что он диверсифицирует свои оборонные потребности и становится все более зависимым от нефти со скидкой из России с начала конфликта на Украине.

«Мирная миссия» Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна председательствует в Европейском союзе, бросил вызов критике со стороны других лидеров ЕС в отношении своей самопровозглашенной мирной инициативы. Орбан, который считается самой дружественной к России фигурой в блоке из 27 стран, ранее посетил президента Украины Владимира Зеленского в Киеве и отправился в Китай после переговоров с Путиным, чтобы встретиться с Си.

Приглашение Эрдогана

Путин впервые с сентября прошлого года встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС. Они обсудили бурно развивающийся российский туризм в Турцию и атомную электростанцию «Аккую», которую «Росатом» строит в стране. Эрдоган заявил, что член НАТО Турция хочет «дальнейшего развития теплых отношений» с Россией, и пригласил Путина посетить его «очень скоро».

Альянс с Северной Кореей

В июне Путин совершил свою первую за 24 года поездку в Северную Корею, где он подписал пакт о взаимной обороне с лидером Ким Чен Ыном, который пообещал «безоговорочно» поддерживать Россию. Военное партнерство усилило опасения, что Россия может предоставить передовые оружейные технологии изолированному коммунистическому государству. Из Пхеньяна Путин отправился во Вьетнам, который проигнорировал жалобы США на прием российского лидера.

На горизонте уже маячат новые встречи на высшем уровне, когда Россия примет саммит расширенной группы БРИКС в Казани в октябре. Это, вероятно, даст Путину возможность встретиться с лидерами Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, Египта, Эфиопии и Объединенных Арабских Эмиратов, отмечает американское издание.