Sky News: Киев надеется создать дешёвую «армию роботов»

Как сообщает Sky News, по всей Украине создана «экосистема» из секретных мастерских для изготовления армии роботов. Эти дешёвые беспилотные аппараты планируется использовать как против российских войск, так и для спасения раненых солдат ВСУ.
Украина надеется собрать множество дешёвых беспилотных аппаратов для их использования против российских войск, а также для спасения её собственных раненых военных, сообщает Sky News.
Экосистема из лабораторий в сотнях секретных мастерских по всей Украине создаёт эту «армию роботов», которые стоят гораздо дешевле аналогичных импортных моделей, пишет издание.
По оценкам, около 250 оборонных стартапов по всей стране создают машины-убийцы в секретных локациях, которые обычно выглядят как сельские автомастерские.
Стоимость постройки одного аппарат составляет около $35 тыс., а сотрудники таких стартапов могут собрать беспилотную наземную машину за четыре дня, говорится в статье.
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