В последние полгода украинская армия несёт огромные потери. При этом она испытывает трудности не только с набором, но и обучением новобранцев, поскольку от российских ракет не защищена ни одна из военных баз ВСУ, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, ведущий Judging Freedom: На вашем сайте Sonar есть интересная статья, озаглавленная как «Запад хватается за соломинку». В насколько отчаянной ситуации сейчас находятся ВСУ на контрасте с российскими вооружёнными силами?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Опять же, ситуация только ухудшается, особенно в последние полгода. И ухудшается она всё стремительнее, потому что стратегия России сейчас заключается в том, что она растянула атаки по всему фронту на сто, тысячу миль и начинает продвигать всё большее количество своих войск вперёд, что требует от украинцев ответной реакции.





А ведь у них в запасе нет здоровых, хорошо обученных, умелых военнослужащих. Они забирают людей силой: выходят на улицы, хватают их, тащат, одевают в форму и гонят на фронт. Получается, они не обучены. Проблема в том, что, когда обученные подразделения формируют, скажем, в роту — это обычно порядка 150 человек, — происходит следующее: вы собираете 150 человек в одном месте, Россия наносит по ним удар одной из 3000-фунтовых бомб — и они исчезают.





Собственно, Украинцы видят, как число потерь растёт до 2000–2300 человек в день. А ведь год назад их было порядка 700, что, впрочем, по-прежнему много. Однако сейчас они на совершенно немыслимом уровне. Это окончательно опустошит (ВСУ. — ИноТВ). Задумайтесь: если вы теряете 2 тысячи человек в день, то за месяц — 60 тысяч. И неожиданно это означает, что нужны новые 60 тысяч человек на замену. Откуда им их взять?





И проблема вот в чём: предположим, они даже смогут призвать или заставить людей пойти в армию, а где же проводить их подготовку? На Украине нет ни одной защищённой военной базы, где можно было бы разместить большую группу новобранцев, чтобы они могли ходить строем и спать в казарме ночью, не беспокоясь о том, что их взорвут ударом ракеты.





Вы скажете: «Их можно вывезти за пределы страны». Да, вывези этих ребят за пределы страны, и одни из них пройдут подготовку, а другие найдут способ самовольно покинуть часть: перепрыгнут через забор и затеряются среди местного населения.

Дата публикации 08 июля 2024 года.