Сопредседатель АдГ: чей Крым и Донбасс — это решать не Германии
МАРКУС ПРАЙС, ведущий Das Erste: Принадлежат Крым*, Херсонская, Донецкая, Луганская и Запорожская области** Украине?
ТИНО ХРУПАЛЛА, сопредседатель «Альтернативы для Германии»: Да, это решение, которое придётся принять в следующие несколько недель, месяцев или, возможно, годы….
МАРКУС ПРАЙС: Но можно также сказать, они, очевидно, принадлежат Украине, что они расположены на территории, которую Федеративная республика Германия признаёт Украиной?
ТИНО ХРУПАЛЛА: Да, а какая польза нам теперь от этого заявления? Этим мы не положим конец этой войне. То есть, конечно, на данный момент они пока что принадлежат Украине, в этом нет никаких сомнений. Но в конечном счёте это также решение местного населения, хотят ли они принадлежать Украине или нет, или, возможно, продолжать существовать как нейтральное государство.
МАРКУС ПРАЙС: Каким образом вы хотите выяснить, как смотрит на это местное население, если оно живёт на оккупированной территории?
ТИНО ХРУПАЛЛА: Вот почему должны быть как можно быстрее установлены дипломатические отношения, проведены мирные переговоры, и тогда местное население сможет снова проголосовать по этому вопросу. Это же не так, что в этих районах больше нет населения. Об этом также следует упомянуть.
МАРКУС ПРАЙС: Но с кем там дипломатические отношения…
ТИНО ХРУПАЛЛА: Ещё раз, со сторонами военного конфликта, для того чтобы можно было опросить население. Для того чтобы население могло вернуться. Это, кстати, было в первых и вторых минских договорённостях. Также и то, что там проведут опрос народа. Кстати, в Крыму он состоялся.
Дата выхода в эфир 7 июня 2024 года.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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