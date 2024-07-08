Американский экономист: санкции Запада привели Россию к процветанию

В росте российской экономики частично виноват президент Байден, считает финансовый аналитик Майкл Хадсон. В интервью Dialogue Works он поясняет, что благодаря санкциям Россия начала производить многие товары сама и избавилась от необходимости их импортировать. В итоге санкции действительно отрезали Европу от России, только Европа при этом лишилась процветания, которое приобрела Россия.

МАЙКЛ ХАДСОН, американский экономист: По большей части ответственность за то, что российская экономика растёт, лежит на президенте Байдене. Если не ошибаюсь, мы с вами уже этот вопрос затрагивали. После введения в отношении какой-либо страны санкций у неё есть два варианта: допустить собственный развал либо производить для себя то, что раньше импортировалось. В результате введения санкций Россия, в первую очередь, начала самостоятельно производить продовольствие, в особенности овощи. Ей больше нет нужды импортировать продукты питания из Прибалтики. В том, что касается целого ряда потребительских и промышленных товаров, страна стала самодостаточной.



В итоге введённые Байденом и поддержанные Европой санкции возымели тот эффект, на который Байден рассчитывал: отрезали Европу от России, раскололи Европу, и, вдобавок, был утрачен сам фундамент процветания Западной Европы на протяжении последних тридцати лет. Процветание, которого Европа лишилась, наступило теперь в России. Очевидно, что Байден и его советники добились этого непреднамеренно. Это просто результат их скверного убеждения, дескать, причинив другой стране достаточный ущерб, можно вынудить её действовать по твоей указке. Такова политика Америки — другой у неё и нет. В ней нет места экономическим обсуждениям того, почему санкции России будут помогать, а Европе и США — вредить. У Америки есть лишь ставшая пережитком прошлого враждебность, укоренившаяся в личности и характере Байдена со времени начала его работы в Конгрессе. Он собирает вокруг себя злых людей подобно тому, как выбирает злых собак, которые кусают сотрудников его службы безопасности.



Таков результат столь негативного отношения к миру — всё это возвращается бумерангом. А будучи человеком злым, ты такой итог просто не осознаёшь и пытаешься действовать ещё более скверно. Разумеется, именно отсюда сейчас и проистекает реальная опасность в ситуации и на Украине, и в Палестине, и на всём Ближнем Востоке — опасность того, что Запад будет становиться всё злее и продолжит обострять ситуацию. Разумеется, это привело к тому, что Россия и Китай стали объединять усилия и взяли на себя ведущую роль в создании блока БРИКС как альтернативной модели мировой системы. В итоге российский ВВП от всего этого лишь выиграл. Но наиболее положительным образом это сказалось на структуре России, идеологии и осознании того, что, помимо неолиберализма, Западу предложить России, Китаю или другим странам просто нечего.

Дата выхода в эфир 04 июля 2024 года.