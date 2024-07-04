Американцы не понимают стратегии США, однако Вашингтон пытается сделать две вещи: обескровить Россию и восстановить гегемонию США в Европе в сфере экономики, безопасности и прочих, отмечает Judging Freedom. Именно для этого США устроили диверсию на «Северных потоках», которая столь пагубно отразилась на Германии как локомотиве европейской экономики, а также на соседних государствах.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, ведущий Judging Freedom: Я зачитаю вам цитату, а после назову её автора. Мне бы хотелось, чтобы в то время, пока я буду её зачитывать, вы также приняли во внимание итоги парламентских выборов в Евросоюзе, прошедших совсем недавно выборов во Франции и вероятный исход завтрашних выборов в Великобритании.

«Брюссельские бюрократы хотят этой войны. Они считают её своей и хотят победить Россию. Они продолжают направлять деньги европейских граждан Украине. Наносят вред европейским компаниям из-за введённых санкций. Они разогнали инфляцию и сделали так, что миллионам европейских граждан уже сложно сводить концы с концами», — Виктор Орбан.

ЛОУРЕНС УИЛКЕРСОН, экс-советник госсекретаря США: Верно. Это единственный голос в Европе, который напоминает мне Уинстона Черчилля в 1938-39 годах. Единственный. Причём он мог бы сказать: «Взгляните, что ваш замечательный благодетель по ту сторону Атлантики сделал с вашей экономикой. Он устроил диверсию на «Северных потоках». Взгляните, как это отразилось на Германии — локомотиве европейской экономики, а также и на соседних государствах. Посмотрите, какие это имеет последствия до сих пор. А также подумайте, чем были обусловлены некоторые текущие политические изменения, которые происходят довольно быстро».





Люди нашей стратегии не понимают. А между тем это попытка Соединённых Штатов... Ситуация на Украине — это в равной мере попытка как обескровить Россию, так и восстановить американскую гегемонию в Европе в сфере экономики, безопасности и прочих. Давайте посмотрим правде в глаза. Вместе с Россией у европейцев население составляло бы 740 миллионов человек — почти миллиард, и их совокупный ВВП в последний год перед вторжением на Украину был примерно равен нашему и составлял 22-23 триллиона долларов. Всё дело в конкуренции — серьёзной конкуренции. Складывается впечатление, что Германия слишком выделялась на общем фоне в плане экономики, чтобы мы могли с этим мириться. Она была промышленным локомотивом. Не мы и не Китай, а именно Германия. Поэтому мы и сделали то, что сделали — с целью как восстановить экономическую гегемонию в Европе, заодно преподав им урок, так и обескровить Россию. Эти стратегические цели коварны, но ими мы и руководствуемся.

Дата выхода в эфир 03 июля 2024 года.