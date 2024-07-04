Экс-премьер Швеции: победа России на Украине грозит кошмаром Европе и США
ВЕДУЩАЯ: Я хочу поговорить о том, что вы недавно написали, а именно — что будет поставлено на карту, если Украина проиграет. Вы говорите, что это будет иметь значительные последствия не только для Украины, но, что интересно, и для России, и для Европы.
Сейчас я хочу сосредоточится на последствиях для Европы. По вашим словам, это будет кошмаром с точки зрения количества беженцев, которых придётся принимать Европе, и расходов на оборону.
КАРЛ БИЛЬДТ, бывший премьер-министр Швеции: Совершенно верно. Это действительно будет иметь очень плохие последствия. Если они победят Украину в том смысле, в котором они всё ещё хотят это сделать, мы получим несколько десятков миллионов беженцев. Политическая ситуация в Европе претерпит значительные изменения. Мы будем вынуждены значительно увеличить расходы на оборону, возможно, вдвое по сравнению с тем, что мы тратим сегодня. И это создаст конфронтацию (с Россией. — ИноТВ), которая будет иметь очень большое значение для европейской безопасности. Кроме того, глобальное последствие будет заключаться в том, что это станет очень чётким признаком упадка американской мощи во всём мире.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 04 июля 2024 года.
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