Вашингтон завел Украину в катастрофу, рассказывая её руководству сказки о том, что она вступит в НАТО и будет жить долго и счастливо. Но всё это было большой иллюзией, которую Соединённые Штаты создавали ради продвижения собственного агрессивного внешнеполитического курса, заявил в интервью Judging Freedom американский экономист Джеффри Сакс.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, ведущий Judging Freedom: Какая страна — худший враг Украины? Россия или Соединённые Штаты?

ДЖЕФФРИ САКС, американский экономист, профессор: Я считаю, что США. Потому что США сладкими речами завели Украину в катастрофу. Недавно я уже писал, что мы кормили украинское руководство сказками о том, как они вступят в НАТО и потом будут жить долго и счастливо. Это была большая иллюзия, которую мы преподносили Украине — и не ради Украины, но ради агрессивного внешнеполитического курса США, известного как неоконсерватизм.

Задумка с 1990-х годов и далее состояла в том, что США будут утверждать однополярный мир и своё в нём господство, гегемонию и главенство — и отчасти это будет делаться путём распространения американского военного присутствия во все регионы планеты, в том числе с окружением и возможным раздроблением России. И Украина была важной частью этой стратегии, которая, кстати говоря, восходит к 1992 году, к идеям Ричарда Чейни, на тот момент министра обороны, который в 2001 году стал вице-президентом США.

Ещё одним элементом этого неоконсервативного плана было свержение неугодных Америке правительств. И это включает в себя начатые по собственному выбору войны в Ираке, Сирии и Ливии, а также госпереворот 2014 года на Украине, в котором США приняли активное участие.

Итак, мы рассказывали Украине сказку, а украинские лидеры в неё верили. Должен сказать, я всё время говорил им — хотя им, конечно, не нравилось это от меня слышать, — что мы движемся к превращению Украины в, как я часто это называл, «европейский Афганистан». Под этим я подразумевал страну, опустошённую спровоцированной США войной, без которой можно было обойтись, — потому что США в своих действиях перешли границы допустимого ценой колоссального ущерба для другой точки планеты.

Дата публикации 01 июня 2024 года.