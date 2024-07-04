«Я бы ставил на Россию» — экс-сотрудник Госдепа сравнил российскую армию с американской

По цифрам на бумаге армия США должна превосходить российскую, но «я бы ставил на Россию», такое мнение высказал бывший сотрудник Госдепа США Мэтью Хо, сравнивая вооружённые силы двух стран. В интервью Judging Freedom он подчеркнул, что российские вооружённые силы сейчас проверены в боях, испытаны и закалены в самом суровом и серьёзном за последние 80 лет военном конфликте. Более того они знают свои трудности и проблемы и умеют работать над их устранением.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, ведущий Judging Freedom: Кто сильнее в плане вооружённых сил: Россия или Соединённые Штаты?

МЭТТЬЮ ХО, бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США, экс-сотрудник Госдепа: Российские вооружённые силы сейчас проверены в боях, испытаны и закалены в самом суровом и серьёзном за последние 80 лет военном конфликте с применением обычных вооружений. Мы видели у России проблемы с коррупцией, видели проблемы с командным составом и, конечно, около года назад видели вагнеровский мятеж — то есть трудности и проблемы там есть. Но нужно видеть и то, как русские реагируют, как умеют решать вопросы и исправлять свои недостатки.

Для контраста взгляните, как реагируют американцы, к примеру, на ситуацию с украинским конфликтом. Коррупцию они вознаграждают, а недостатки украинского военного руководства не исправляют, а, опять же, поощряют. Просто направляют технику и вооружения систему за системой, которые не оправдывают царящего вокруг них ажиотажа, но США ничего в связи с этим не делают, просто повышают градус и говорят: «Ладно, вот вам оружие большего размера, дальнобойности и мощности, оно всё решит». Далее, разумеется, следует пшик. Оказывается, что это не такое вундерваффе, какое нам обещали. «Ладно, дадим что-нибудь другое». Мы все это видели: то танки Abrams, то [колёсные РСЗО] HIMARS, то [баллистические ракеты] ATACMS, а теперь [истребители] F-16 подают как то, что «выиграет войну». Таков подход американского руководства в ходе этого конфликта.

Так что если хотите сравнивать российские и американские вооружённые силы, нужно смотреть, кто стоит у руля, как эти люди принимают решения, какие решения они принимали в последние годы и как корректируют свои действия в соответствии с положением дел на местах. Я не располагаю всей полнотой информации, и об используемых в данный момент системах вооружений вам лучше расскажут Скотт [Риттер] или Дуглас Макгрегор, но если смотреть на руководство, в том числе на руководство политическое, нужно признать: «Я бы ставил на Россию. Хотя по цифрам-то на бумаге американцы, конечно, должны превосходить Россию, просто потому что у них всего больше.

Дата выхода в эфир 02 июля 2024 года.