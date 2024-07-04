Judging Freedom Оригинал

«Я бы ставил на Россию» — экс-сотрудник Госдепа сравнил российскую армию с американской

Материал представлен в переводе ИноТВ
По цифрам на бумаге армия США должна превосходить российскую, но «я бы ставил на Россию», такое мнение высказал бывший сотрудник Госдепа США Мэтью Хо, сравнивая вооружённые силы двух стран. В интервью Judging Freedom он подчеркнул, что российские вооружённые силы сейчас проверены в боях, испытаны и закалены в самом суровом и серьёзном за последние 80 лет военном конфликте. Более того они знают свои трудности и проблемы и умеют работать над их устранением.
ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, ведущий Judging Freedom: Кто сильнее в плане вооружённых сил: Россия или Соединённые Штаты?
 
МЭТТЬЮ ХО, бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США, экс-сотрудник Госдепа: Российские вооружённые силы сейчас проверены в боях, испытаны и закалены в самом суровом и серьёзном за последние 80 лет военном конфликте с применением обычных вооружений. Мы видели у России проблемы с коррупцией, видели проблемы с командным составом и, конечно, около года назад видели вагнеровский мятеж — то есть трудности и проблемы там есть. Но нужно видеть и то, как русские реагируют, как умеют решать вопросы и исправлять свои недостатки.
 
Для контраста взгляните, как реагируют американцы, к примеру, на ситуацию с украинским конфликтом. Коррупцию они вознаграждают, а недостатки украинского военного руководства не исправляют, а, опять же, поощряют. Просто направляют технику и вооружения систему за системой, которые не оправдывают царящего вокруг них ажиотажа, но США ничего в связи с этим не делают, просто повышают градус и говорят: «Ладно, вот вам оружие большего размера, дальнобойности и мощности, оно всё решит». Далее, разумеется, следует пшик. Оказывается, что это не такое вундерваффе, какое нам обещали. «Ладно, дадим что-нибудь другое». Мы все это видели: то танки Abrams, то [колёсные РСЗО] HIMARS, то [баллистические ракеты] ATACMS, а теперь [истребители] F-16 подают как то, что «выиграет войну». Таков подход американского руководства в ходе этого конфликта.
 
Так что если хотите сравнивать российские и американские вооружённые силы, нужно смотреть, кто стоит у руля, как эти люди принимают решения, какие решения они принимали в последние годы и как корректируют свои действия в соответствии с положением дел на местах. Я не располагаю всей полнотой информации, и об используемых в данный момент системах вооружений вам лучше расскажут Скотт [Риттер] или Дуглас Макгрегор, но если смотреть на руководство, в том числе на руководство политическое, нужно признать: «Я бы ставил на Россию. Хотя по цифрам-то на бумаге американцы, конечно, должны превосходить Россию, просто потому что у них всего больше.
 
Дата выхода в эфир 02 июля 2024 года.
 
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