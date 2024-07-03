Business Insider: российская трёхтонная бомба меняет ситуацию на поле боя

В июне Россия впервые применила на Украине авиабомбу, которая способна изменить ситуацию на поле боя, пишет BI. Боеприпас ФАБ-3000 усилит разрушительный потенциал российских авиаударов по ВСУ, уверен автор.

ВКС России используют на Украине новый боеприпас, который может изменить ситуацию на поле боя. В июне российская авиация впервые применила планирующую бомбу ФАБ-3000 М-54. При весе свыше трех тонн этот боеприпас может принести немалый ущерб украинским военным целям. Украинские СМИ сообщили об использовании планирующей бомбы против мест сосредоточения ВСУ в Харьковской, пишет Business Insider.

Хотя сама бомбардировка, по-видимому, оказалась неточной, разрушительная мощь ФАБ-3000 М-54 такова, что, даже не поражая конкретных целей, боеприпасы могут оказаться смертельными из-за обширного радиуса поражения. Тот факт, что эта планирующая бомба сбрасывается вне зоны действия украинской ПВО, делает боеприпас еще опаснее.

ФАБ-3000 М-54 представляет собой обычную бомбу, которую можно преобразовать в планирующий боеприпас установкой унифицированного модуля планирования и коррекции.

В марте российские чиновники впервые заявили о начале серийного производства ФАБ-3000 М-54. Ранее у российских военных возникли сложности с установкой тяжелого боеприпаса на тактические самолеты. Однако похоже, что российские специалисты все же нашли решение.

«То обстоятельство, что российские войска выяснили, как запускать ФАБ-3000, — значительное достижение, которое увеличит разрушительный потенциал непрекращающихся атак России против украинских сил и инфраструктуры с применением планирующих бомб», — отметил Институт изучения войны.

Используя сочетание оружия, применяемого вне досягаемости средств поражения, и планирующих боеприпасов, российские самолеты наносят удары по ключевым звеньям инфраструктуры Украины и городским центрам.

Эффективность российских ВКС по-прежнему далека от того, чтобы в корне изменить ситуацию на поле боя, хотя с помощью штурмовиков и вертолетов российским военным удалось добиться тактического превосходства в отдельные моменты и на отдельных участках линии фронта, признает издание.