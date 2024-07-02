Риттер: санкции стали для Путина лучшим подарком

Введя санкции против российских олигархов, Запад помог Путину решить застарелую проблему, рассуждает бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. По словам Риттера, олигархи, лишившись своего имущества за границей, перестали быть самостоятельной силой, а невозможность выводить деньги за рубеж привела к масштабным инвестициям в российскую экономику.
СКОТТ РИТТЕР, бывший разведчик вооружённых сил США, бывший инспектор ООН по вооружениям: Что сделал Запад? Ввёл санкции против олигархов. Это самый большой подарок, какой только можно было сделать Владимиру Путину. Потому что он по-прежнему не знал, как решить проблему… Я полагаю, что не знал, потому что не решил за четверть века. Они (олигархи. — ИноТВ) по-прежнему были рядом. И Запад вдруг сказал: «Мы введём против вас санкции! Мы украдём все ваши яхты, арестуем всё ваше имущество!» И Путин такой: «Большое спасибо! Потому что вы только что лишили их привилегий. Вы заставили их исчезнуть. Они больше не жизнеспособны, они больше не представляют угрозы». И теперь Путин может принять решительные меры и заполнить этот вакуум законностью Российской Федерации и тому подобным.
Одним из важных последствий санкций стало то, что из России больше нельзя вывести деньги. Во-первых, Запад вам не позволит: санкции же! И во-вторых, Путин тоже это запретил. И всё инвестируется в экономику. И вместо денежного голода Россия внезапно испытала изобилие инвестиционного капитала — притом что мир обложил её санкциями! Вместо закрытия фабрик мы видим, как люди решают задачу по строительству новых фабрик — для замены производственных мощностей, которые теперь ограничены из-за санкций: «Мы построим их в России. Мы будем делать всё здесь, в России. Или мы будем работать с китайцами, и они нам их построят. Или мы построим их для китайцев». Все эти деньги инвестируются.
Когда я побывал в России в мае прошлого года… Должен вам сказать, еду я в эти города, Екатеринбург и Новосибирск… Новосибирск — третий по величине город, с самой крупной растущей экономикой в России, и это при санкциях! И когда вы едете туда, вы видите город на горизонте — повсюду подъёмные краны! Новая стройка, новая стройка, новая стройка… Глава инвестиционного агентства подписывает контракты: тут на 500 миллионов долларов, там на 300 миллионов долларов. Процветающая экономика! Во время санкций!
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