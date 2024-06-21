Economist: вопреки опасениям Запада — Россия и Китай хотят открыть арктический шёлковый путь

Китай давно присматривается к Арктике и возможностям, которые может предоставить этот регион. На фоне глобального потепления климата появилась идея создания «арктического шёлкового пути» совместно с Россией. И хотя Запад подозрительно относится к присутствию Китая на Севере, а с началом СВО эта подозрительность лишь усилилась, Москва и Пекин не намерены отступать от своих планов, пишет The Economist.

Благодаря глобальному потеплению климата, появилась возможность создания скоростного морского маршрута из Китая в Европу. Конечно, на фоне войны на Украине такой проект может показаться слишком амбициозным. К тому же поддержка Пекином России усилила недоверие Запада к планам Китая по созданию «полярного шёлкового пути». Однако эта азиатская держава не сдаётся и не хочет отступать от Арктики, пишет The Economist.

Китай по-прежнему хочет извлечь выгоду из богатых природных ресурсов северного региона. И если изменения климата постепенно открывает новые транспортные возможности, то геополитика меняет всё ещё быстрее.

О проекте «арктический шёлковый путь» впервые было объявлено в 2017 году. Идея казалась отличной, поскольку после её воплощения доставка грузов из Шанхая в Гамбург заняла бы всего 18 дней по сравнению с 35 днями, необходимыми для маршрута через Суэцкий канал. А если потребуется избежать нападений хуситов и отправить груз вокруг мыса Доброй Надежды, то можно смело прибавлять ещё десять дней.

Норвежский порт Киркенес надеялся стать первым незамерзающим портом, в который смогут заходить корабли из Китая после прохождения российских вод. Предполагалось, что здесь можно было бы разгружать контейнеровозы и даже отправлять часть грузов в Европу поездами, поясняет издание.

По словам Руне Рафаэльсена, который был мэром Киркенеса с 2015 по 2021 год, идея очень нравилась китайским бизнесменам. В случае её воплощения, Северная Европа превратилась бы в своеобразные ворота для китайских товаров и «новой платформой» для инициативы «Один пояс, один путь».

Загвоздка заключалась в том, что Киркенес не имеет железнодорожного сообщения ни с одной страной Европы. До сих пор не построена железная дорога даже до соседней Финляндии, чья граница находится всего в 50 км. В 2019 году финское правительство опубликовало отчёт, в котором выразило сомнение, что такая линия может быть прибыльной.

Сегодня же, на фоне напряжённых отношений Европы с Россией, финские власти «не хотят субсидировать и строить железнодорожную линию так близко к российской границе», поясняет Томас Нильсен из Barents Observer.

К тому же Запад всё более подозрительно относится к деятельности китайцев в Арктике. Ведь сегодня главную проблему здесь представляет присутствие России, поэтому западные правительства опасаются, что растущее экономическое влияние Китая в регионе может открыть и ему двери в сфере безопасности.

Например, Дания и Соединённые Штаты совместно пресекали попытки Китая инвестировать в добычу полезных ископаемых в Гренландии. Как пишет Economist, там расположена американская авиабаза с системами предупреждения о ракетном нападении и космического наблюдения. В результате китайская «дипломатическая активность» в Гренландии с 2018 года пошла на убыль.

После начала СВО России на Украине подозрительность Запада лишь усилилась. Китай хоть и называет себя нейтральным, но на деле может похвастаться «безграничной» дружбой с Россией и оказывает огромную поддержку Москве.

В результате конфликта была также приостановлена деятельность Арктического совета, переговорного органа с участием восьми стран, располагающих арктической территорией. Кстати, Китай присоединился к этому совету ещё в 2013 году в качестве наблюдателя.

Издание отмечает, что на сегодняшний день семь из восьми членов Арктического совета (кроме России) являются членами НАТО. На этом фоне Китай не может не ощущать себя аутсайдером в арктических делах, что вызывает растущее разочарование.

В китайском академическом журнале Russian Studies двое китайских учёных Юэ Пэн и ГУ Чжэншэн в феврале написали: «Изначальный баланс в Арктике был нарушен, и чаша весов в Арктическом регионе склоняется в сторону западных стран». По этой причине, имидж Китая якобы столкнулся со «значительным риском ухудшения», что может негативно сказаться на возможности присутствия Китая в регионе.

Тем не менее, признаёт Economist, китайские компании видят неизменное преимущество в сотрудничестве с Россией, которая всё больше поворачивается в сторону Азии. Именно Россия контролирует около половины береговой линии Арктики и огромную долю её запасов нефти и газа.

Россия заинтересована в строительстве новых портов и нефтегазовых проектах. Китай является крупным покупателем российских энергоносителей, и Москве нужны новые суда, чтобы доставлять свои товары на восток.

Возможно, ранее Россия и опасалась привлекать Китай к освоению арктического побережья, однако теперь помощь Пекина приветствуется. «Россия очень заинтересована… Так что можно сказать, что Китай оказался в очень выгодном положении», — пояснил Еconomist Кьелл Стоквик из Центра логистики Крайнего Севера в Киркенесе.

При этом те же Юэ Пэн и Гу Чжэншэн призывают Пекин быть «осторожным и сдержанным» в своём подходе к сотрудничеству с Россией в Арктике из-за опасности западных санкций. Однако во время недавнего визита Владимира Путина в Китай обе страны договорились «продвигать Арктический маршрут как важный международный транспортный коридор» и призвать свои компании «укреплять сотрудничество в увеличении объёмов перевозок по арктическому маршруту и создании логистической инфраструктуры Арктического маршрута».