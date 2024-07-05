Foreign Policy: Украина пытается «привязать себя» к Европе железнодорожными путями

Украина расширяет и модифицирует железнодорожную инфраструктуру с прицелом на европейский стандарт, сообщает Foreign Policy. Как отмечает издание, цена этого процесса высока, но отказ от него может иметь реальные стратегические последствия для страны, положение которой сейчас зависит от поддержки Запада.

С начала российской спецоперации на Украине железнодорожные пути в стране приобрели важное стратегическое значение в военных действиях: по ним к линии фронта перевозили военных и вооружение, в Киев доставляли сотни иностранных дипломатических делегаций, а из Киева — большое количество грузов.

В связи с этим, как отмечает Foreign Policy, на Украине созрела необходимость на расширение и модификацию железнодорожной инфраструктуры с прицелом на Европу. И работа в этой области далека от завершения — амбиции Киева осложняются унаследованной инфраструктурой. Многие локомотивы и вагоны, которые до сих пор используются, были изготовлены в странах бывшего Советского Союза, а те, что производятся на Украине, были созданы для эксплуатации на постсоветских рельсах, колея которых более широкая по сравнению со странами Европы.

Это означает, что поезд, следующий, например, из Варшавы в Киев, должен регулировать ширину оси между колесами при пересечении границы, что может увеличить продолжительность поездки по железной дороге на несколько часов.

На этом фоне в стране прокладывают сотни железнодорожных путей европейской колеи. Однако, как предупреждают эксперты, учитывая, что по всей Украине проходят тысячи километров ширококолейных железных дорог, замена всех путей является нереалистичной и финансово нецелесообразной задачей. По оценке Европейской комиссии и Европейского инвестиционного банка, модернизация всего 1 км украинских железных дорог на равнинной местности обойдется примерно в €1 млн, а перевод на европейскую ширину колеи может обойтись в восемь раз дороже.

С другой стороны, цена невыполнения этого требования может иметь реальные стратегические последствия для страны, положение которой сейчас зависит от поддержки стран Запада. Foreign Policy объясняет стратегическую важность перехода Украины на европейскую колею тем, как задержки на границе сказываются не только на пассажирах или коммерческом экспорте, но и на эффективности поставок вооружения.