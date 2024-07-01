Telegraph: проблемы с F-35 подталкивают США к сворачиванию программы новейших истребителей

ВВС США подумывают о том, чтобы свернуть программу «Воздушное превосходство нового поколения» (NGAD) по разработке новейшего истребителя, пишет The Daily Telegraph. Одной из главных причин для этого шага стали самолёты пятого поколения F-35, которые «съедают бюджет ВВС США» и вынуждают военное руководство пересматривать концепцию их следующего истребителя.

Внезапно ВВС США задумались об сворачивании многомиллиардных усилий по разработке нового малозаметного истребителя «шестого поколения», пишет The Daily Telegraph.

Ещё весной этого года планировалось, что уже в 2030-х годах в рамках так называемой программы «Воздушное превосходство нового поколения» (NGAD) США получат 200 новых самолётов. Однако теперь эти планы рушатся.

Ссылаясь на высокую стоимость и на конкуренцию со стороны других военных проектов, руководство ВВС США предупредило, что у них может не остаться иного выбора, кроме как отменить NGAD и искать другие способы для завоевания контроля над воздушным пространством в будущих войнах.

При этом серьёзной проблемой для NGAD стали самолёты пятого поколения F-35, которые «съедают бюджет ВВС США» и вынуждают военное руководство пересматривать концепцию их следующего истребителя.



«Не зря авиационный эксперт Билл Свитмен называет F-35 «крушением поезда стоимостью в триллион долларов», — говорится в статье.