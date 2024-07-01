Telegraph: проблемы с F-35 подталкивают США к сворачиванию программы новейших истребителей

13:12
«МегаФон»: работаем в Крыму через инфраструктуру местных операторов
В пресс-службе «МегаФона» рассказали RT, что не получили документы от ФАС касательно взимания дополнительной платы при нахождении абонента в Крыму и Севастополе.
13:10
Обвинение запросило по 18 лет колонии для сыновей липецкого священника
Обвинение запросило по 18 лет колонии для сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, собиравшихся перейти границу и вступить в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ).
13:07
В МВД Германии отреагировали на празднование гола турецкого футболиста на Евро
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер высказалсь о праздновании гола защитника сборной Турции Мериха Демирала в матче 1/8 финала чемпионата Европы с Австрией.
13:06
Число погибших в результате давки в Индии достигло 121
Число погибших в результате давки на религиозном собрании в городе Хатрас штата Уттар-Прадеш в Индии возросло до 121.
13:04
В Москве рассказали о новой терапии для реабилитации детей с инвалидностью
В Москве начали применять новый вид звуковой терапии для реабилитации детей с инвалидностью, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
13:04
В ГД призвали не применять взыскание к сотрудникам за опоздание на работу в жару
Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцкий предложила не применять к работнику дисциплинарное взыскание за опоздание на работу в связи с возникновением тяжёлых погодных условиях, которыми среди прочих предлагается считать жаркую погоду.
13:02
Жена Панкратова-Чёрного опровергла информацию о проблемах со здоровьем у мужа
Жена Александра Панкратова-Чёрного Юлия Монахова в беседе с RT назвала «желтухой» информацию о проблемах со здоровьем у мужа.
13:01
МИД России объявил сотрудника посольства Румынии персоной нон грата
Российский МИД объявил сотрудника румынского посольства персоной нон грата в ответ на решение Бухареста выслать российского дипломата.
13:01
В России предложили ранжировать службы доставки еды по качеству
В Союзе потребителей России предложили обязать изготовителей пищевых продуктов и готовых блюд регулярно подтверждать соответствие производственных процессов требованиям санитарного законодательства и информировать о результатах потенциальных потребителей.
13:00
Латыпов заявил, что сборная России по футболу смогла бы навязать борьбу на Евро-2024
Российский биатлонист Эдуард Латыпов высказал мнение, что сборная России смогла бы показать хороший футбол на чемпионате Европы.
12:55
Песков: у Путина не исключены контакты с катарской делегацией на саммите ШОС
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может провести контакты с представителями Катара на полях саммита ШОС в Астане.
12:53
«РБ Спорт»: Сафонов находится во Франции, он готовится к началу сборов
Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов находится во Франции.
12:49
В ХМАО вынесли приговор по делу об убийстве прокурора
В Ханты-Мансийском автономном округе вынесли приговор Юрию Чекину, обвиняемому в убийстве бывшего прокурора региона Юрия Бедерина.
12:48
Лукашенко: самое сложное для президента — высокое доверие народа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что самое сложное для настоящего президента — высокое доверие народа.
12:48
Гурцкая: Роналду должен давно сидеть на скамейке
Спортивный менеджер Тимур Гурцкая подверг критике нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.
12:44
Минфин: правительство внесло в ГД поправки к II чтению налогового законопроекта
Российское правительство внесло в Государственную думу поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы.
12:41
Подполье: ВС России ударили по складу ВСУ в пригороде Гуляйполя
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удар по пригороду Гуляйполя в Запорожской области, где ВСУ хранят технику.
12:36
Полиция Франкфурта начала расследование инцидента с избиением болельщика на матче Евро
Полиция Франкфурта проводит проверку касательно избиения болельщика стюардами на матче чемпионата Европы.
12:26
Лукашенко: у Белоруссии и России единые цели и ценности
Белорусский лидер Александр Лукашенко в День независимости Белоруссии отметил, что у страны единые ценности с Россией.
12:26
The Sun: УЕФА начал расследование празднования гола Демирала
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследования после празднования гола защитника Мериха Демирала в матче 1/8 финала с Австрией.
12:22
В МТС заявили, что пока не получили документы от ФАС касательно допплат в Крыму
В пресс-службе МТС рассказали RT, что пока не получили документы от ФАС касательно взимания дополнительной платы при нахождении абонента в Крыму и Севастополе.
12:21
Песков: Путин и Трамп не ведут диалог по поводу мира на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российский глава Владимир Путин не обсуждает с бывшим лидером США Дональдом Трампом вопросы об урегулировании конфликта на Украине.
12:11
Daily Mail: хавбек Швейцарии Джака получил травму и пройдёт МРТ перед матчем с Англией
Полузащитник и капитан сборной Швейцарии Гранит Джака пройдёт медицинское обследование перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы с Англией.
12:07
Игнатов: шумиха вокруг свадьбы с Трусовой не мешает тренировкам
Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Макар Игнатов рассказал, что подготовка к свадьбе с Александрой Трусовой не мешает тренировочному процессу.
11:57
Путин: Россия готова увеличить квоту на обучение студентов из Монголии
Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны увеличить квоту на обучение монгольских студентов.
11:51
Карпов: Сафонов покинул Россию и находится в Европе
Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов находится в Европе, несмотря на ситуацию с задолженностью по алиментам.
11:45
Стюарды избили двоих болельщиков на матче Евро между Словенией и Португалией
Двое болельщиков подверглись избиению со стороны стюардов на матче чемпионата Европы по футболу.
11:38
В Херсонской области погибли два работника пекарни при атаке ВСУ
Во время повторной атаки украинских беспилотников в Алёшках Херсонской области погибли два человека, ещё один пострадал.
11:35
СФ исключил ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об исключении полиса ОСАГО из перечня обязательных документов при постановке транспорта на государственный учёт или перерегистрации в связи со сменой владельца.
11:34
Агент Угальде: мои слова были искажены, «Спартак» — большой клуб во всём мире
Курт Морсинк, агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, сообщил, что его слова были искажены.
11:28
Синоптик: сегодня есть шанс побить температурный рекорд 3 июля 1917 года
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице во второй половине недели.
11:26
Tuttomercatoweb: «Торино» согласился продать хавбека Илича «Зениту» за €25 млн
Полузащитник «Торино» Иван Илич может перейти в «Зенит» в летнее трансферное окно.
11:18
В Киеве заявили об отказе идти на компромисс с Россией
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина не готова идти на компромисс с Россией.
11:16
Волков: после последнего боя подписалось 37 тысяч человек, но отписался один
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков высказался о подписчиках в социальных сетях.
11:05
Потерявший сознание из-за жары в Москве на высоте около 90 м крановщик умер
В Москве на новостройке погиб рабочий башенного крана, который потерял сознание из-за сильной жары.
11:00
Павлович — о дисквалификации Царукяна: чересчур жёстко, хватило бы денежного штрафа
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович оценил дисквалификацию российского бойца армянского происхождения Армана Царукяна из-за инцидента с болельщиком.
10:57
Песков: между Россией и Турцией остаются нерешённые вопросы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Москвой и Анкарой имеются нерешённые вопросы.
10:56
В Смоленске завели уголовное дело из-за травмирования ребёнка на батуте
В Смоленске 27 июня ребёнок упал на батуте и получил травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело.
10:56
Форвард Австрии Грегорич: можем гордиться тем, как проявили себя на Евро-2024
Нападающий сборной Австрии Михаэль Грегорич высказался о поражении команды от Турции в 1/8 финала чемпионата Европы.
10:50
В Анталье в ДТП попал автобус с российскими туристами
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье.
10:48
Монсон заявил, что его профессиональная карьера подошла к концу
Боец смешанных единоборств Джефф Монсон сообщил о завершении спортивной карьеры.
10:43
ВСУ нанесли удары по Донецку выпущенными из РСЗО ракетами
Украинская армия нанесла удары по Киевскому району Донецка с помощью двух ракет, выпущенных из РСЗО.
10:42
Полиция возбудила дело после ночной драки со стрельбой возле ТЦ в Тюмени
Полиция после ночной драки со стрельбой у ТЦ в Тюмени начала расследование уголовного дела о хулиганских действиях.
10:37
Кафельников: поражение Рублёва от Комесаньи меня просто шокирует
Олимпийский чемпион Евгений Кафельников высказался о поражении Андрея Рублёва в первом круге Открытого чемпионата Великобритании.
10:34
ФАС выдала предупреждение МТС, «МегаФону» и «Билайну» за допплаты в Крыму
Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения операторам связи МТС, «МегаФон» и «Билайн» за взимание дополнительной платы при нахождении абонента в Крыму и Севастополе.
10:27
В Новороссийске завершили проверку бухты и прибрежной полосы после атаки ВСУ
Специалисты обследовали Цемесскую бухту и прибрежную полосу в Новороссийске после атаки украинской армии.
10:23
Заместитель муфтия Дагестана Салимов сообщил о временном запрете ношения никабов
Муфтий Дагестана заявил о временном запрете ношения никаба, сообщил его заместитель Абдулла Салимов.
10:20
Агент рассказал, может ли Депай перейти в РПЛ
Себастьян Ледюр, агент нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая, высказался о возможном переходе своего клиента в РПЛ.
10:12
Два помещения и одна квартира в Новороссийске получили повреждения при атаке ВСУ
В Новороссийске два коммерческих помещения и квартира получили повреждения в результате атаки украинской армии, заявил мэр города Андрей Кравченко.
10:10
Минздрав России: в стационарах остаются 70 пациентов с ботулизмом
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал, что на стационарном лечении в регионах страны остаются 70 человек, которые заболели ботулизмом.