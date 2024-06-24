Кредитные каникулы Киева закончатся 1 августа 2024 года. Переговоры с частными международными инвестиционными фондами не принесли результатов. Требования Киева оказались неприемлемыми для инвесторов. Berliner Zeitung обращает внимание на то, что за сотрудничество с такими фондами, как Blackrock, Украина расплачивается передачей контроля над экономикой международным инвесторам.

«Blackrock хочет свои деньги обратно», — пишет Berliner Zeitung. Кредитные каникулы, которые Киев выбил для себя в 2022 году, закончатся уже 1 августа 2024 года, а переговоры с международными инвесторами зашли в тупик. «Теперь Украина рискует остаться без денег».

Немецкая газета сообщает, что «Украина просит держателей облигаций, в том числе крупного американского инвестора Blackrock, французский фонд Amundi и британского международного инвестора Amia Capital, согласится на более крупные списания». Но упомянутые фонды в открытом письме сообщают, что запрашиваемая Киевом скидка в 60% «намного выше ожиданий финансового рынка».

Максимум, на который они готовы пойти, — это 20%, потому что «предложенная Киевом скидка несёт в себе риск значительного ущерба доверию будущих инвесторов в Украину». Украине, однако, жизненно важно добиться соглашения с инвесторами, так как от него зависит и сотрудничество с МВФ. Киев взял на себя обязательство перед МВФ сократить госдолг к 2033 году до 60%. В прошлом 2023 году он уже превысил 82%, по оценкам, к концу года он составит 94% от всего ВВП страны.

Между тем экономисты обращают внимание на то, что сотрудничество Украины с международными инвестиционными фондами связано с «программами структурной перестройки», например, мерами жёсткой экономии, сокращения систем социальной защиты и приватизацией ключевых секторов экономики.

Фредерик Муссо, экономист из Оклендского института, в комментарии для Berliner Zeitung указывает на программы приватизации украинской земли, которые начались ещё до специальной военной операции и от которой в значительной степени выиграли украинские олигархи и международные инвестиционные фонды, которые их контролируют.

Муссо полагает, что в условиях продолжающегося конфликта такие фонды, как Blackrock, попытаются установить больший контроль за «житницей Европы». Он ожидает, что вместе с условиями рефинансирования Киеву будут навязаны новые «программы структурной перестройки» в аграрном секторе, выгодные исключительно олигархам и западным инвесторам.