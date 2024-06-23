Economist: потенциальное возвращение Трампа в Белый дом заставляет Голливуд нервничать

Вероятность нового президентского срока Дональда Трампа заставляет боссов Голливуда нервничать, пишет The Economist. Подобные опасения вкупе с поляризацией американского общества вынуждают руководителей киностудий быть осторожнее с контентом, который могут посчитать политизированным.

Голливуд — это территория демократов, пишет The Economist. На недавнем мероприятии по сбору средств с участием таких актёров, как Джордж Клуни и Джулия Робертс, Джо Байден собрал $30 млн.



Но что бы ни случилось во время первых телевизионных дебатов, которые должны пройти на CNN 27 июня, вероятность нового президентского срока Дональда Трампа заставляет боссов Голливуда нервничать.



Адвокаты экс-президента США недавно направили письмо-предупреждение создателям фильма «Ученик» (The Apprentice), который посвящён становлению Трампа в качестве бизнесмена. В этом письме создателей ленты предупреждают, что «президент Трамп будет использовать все надлежащие правовые средства», чтобы привлечь их к ответственности.



Один из боссов Голливуда предсказывает леденящий эффект на американскую теле- и киноиндустрию в случае избрания Трампа на второй срок: «Он будет преследовать людей, делающих контент, который ему не нравится».



Помимо Трампа, поляризация в Америке вынуждает студии быть более осторожными и не отталкивать зрителей контентом, который те считают политическим.



В результате сейчас в Голливуде большинство придерживаются такого мнения, что «политика — это канал, который безопаснее всего оставить в беззвучном режиме».