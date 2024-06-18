Bloomberg: объявили об уходе, но продолжают получать прибыль — десятки западных компаний не хотят покидать Россию

Множество иностранных компаний испугались неизбежных проблем, связанных с давлением Запада и антироссийскими санкциями из-за СВО, сообщает Bloomberg. По некоторым данным, более тысячи корпораций заявили о прекращении своей деятельности на территории России. Однако многие либо остались, либо продолжают продавать продукцию, сменив вывеску, и получают существенную прибыль.

После начала спецоперации России в феврале 2022 года многие крупные западные компании испугались неизбежных проблем, связанных с соблюдением антироссийских санкций, и поспешили покинуть рынок страны. Одной из первых транснациональных компаний, пообещавших уйти из страны, была The Coca-Cola Co, сообщает Bloomberg.

Компания распорядилась изъять банки и бутылки из магазинов, прекратить поставки сиропа и производство напитков.

Прошло два года, но красный логотип Coca-Cola по-прежнему можно встретить в супермаркетах и ресторанах по всей России, констатирует агентство. Более того, в стране стали выпускать аналог под названием «Добрая кола», который мало кто сможет отличить от оригинала. Учитывая всё это, можно сказать, что Coca-Cola по ряду показателей остаётся ведущим производителем газированных напитков в России.

Всё дело в том, что компания Multon Partners, которая занимается разливом колы в стране, принадлежит отдельной компании Coca-Cola HBC. Она зарегистрирована на лондонской бирже, а 21% акций принадлежит американскому производителю. И когда НВС прекратило производство колы, Multon представила на рынок «Добрую колу».

«Добрая кола» быстро заняла 13% российского рынка, став самой популярным газированным напитком в стране, констатирует Bloomberg со ссылкой на данные «Продажи.рф». «Прибыль от продажи Coca-Cola в России просто перешла к Coca-Cola HBC, которая завоевала долю рынка благодаря успеху «Доброй»», — цитирует агентство слова аналитика CFRA Research Гаррета Нельсона.

Но и традиционную продукцию Coca-Cola по-прежнему можно купить в России, благодаря импорту из соседних стран, таких как Грузия. И всё благодаря новому закону, разрешающему продажу фирменных товаров без согласия владельца марки. Теперь, несмотря на санкции, напиток Coca-Cola занимает третье место в России с 6% рынка.

Тем не менее, компания НВС признаёт, что продажи в прошлом году оставались на треть ниже показателей 2021 года, когда эта газировка была самым продаваемым безалкогольным напитком, занимая 26% рынка. Сегодня Coca-Cola, конечно, продолжает получать прибыль от популярного аналога, однако компания заявляет, что взяла самоотвод от управления операцией.

Как отмечает Bloomberg, ситуация с неполным уходом Coca-Cola с российского рынка далеко не уникальна. В сентябре 2022 года компания PepsiCo Inc. объявила о прекращении производства и продажи своей продукции. Однако вскоре она уже выпустила несколько видов аналогов своих напитков на заводах в России. А в прошлом году продажи российского подразделения выросли на 12%. Агентство обратилось за комментариями, но представители компании от беседы отказались.

После начала СВО более 1000 транснациональных корпораций заявили об окончании своей деятельности в России, сообщает агентство со ссылкой на данные Йельской школы менеджмента. Однако многие располагавшие крупными производственными мощностями компании, вроде Nestle и Unilever, остались, правда, были вынуждены продавать свою продукцию со скидкой. Активы Carlsberg и Danone были арестованы, но позже йогуртовый гигант договорился о продаже компании в России.

Сеть супермаркетов Auchan, компания Benetton Group, рестораны TGI Fridays и Subway продолжают свою деятельность без каких-либо видимых планов по сокращению. Но для тех, кто остался в России, самой сложной задачей стала репатриация доходов. Для это теперь требуется получать разрешение на вывоз денег. Но и прибыль они получают существенную. Российская экономика в прошлом году выросла на 3,6%, это привело росту зарплат и к снижению безработицы до исторического минимума в 2,6%.