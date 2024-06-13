Guardian: торговые партнёры не отворачиваются от России вопреки давлению Запада
После начала спецоперации на Украине Запад ввёл против России тысячи санкций и присвоил стране сомнительное звание лидера по числу санкций против её физических и юридических лиц. Западные ограничительные меры, направленные против всего — от частных лиц до основных отраслей российской экономики, — призваны изолировать страну.
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