Fox: европейцы привыкли, что на их оборону тратятся США — но с победой Трампа «халява закончится»

Европейцы всерьёз опасаются победы Трампа на выборах в США — и на это у них есть все основания, полагает американский конгрессмен Майк Уолтц. В эфире Fox News политик отметил, что сегодня Европа целиком полагается на США в вопросах обороны, однако с приходом к власти Трампа европейцам, вероятно, придётся «порыться в своих карманах», а не ждать помощи от Вашингтона.

По словам Politico, последняя зарубежная поездка Байдена оказалась полностью посвящена Трампу. Цитирую: «Байден мало что мог сказать во время саммита, чтобы развеять страхи других лидеров по поводу возвращения Трампа. Сам факт того, что эта президентская гонка остаётся неопределённой, тревожит большую часть Европы».

Конгрессмен, что вы думаете об этом?

МАЙК УОЛТЦ, член палаты представителей США: Ещё бы они не тревожились! Президент Трамп ведь совершенно чётко дал понять: тот факт, что только 11 стран НАТО из 31 выполняют минимальные обязательства по выделению двух процентов ВВП на оборону, — это совершенно неприемлемо. Так что халява грозится закончиться в ноябре этого года.

Послушайте, мы просто не можем позволить себе продолжать финансировать европейскую безопасность в то время, когда проценты по нашему государственному долгу превышают весь наш оборонный бюджет.

Поэтому европейские политики и ёрзают на своих местах — они знают, что им придётся принимать жёсткие решения по своим масштабным программам пособий и по своим грандиозным расходам в социалистическом стиле, чтобы финансировать собственную оборону.

Я сейчас говорю не о лидерах стран Восточной Европы, Прибалтики, о Польше или Румынии — они делают всё, что необходимо, чтобы защитить себя. Я говорю о Германии, Франции, Италии, Испании — о крупных европейских экономиках. Их вполне устраивает похлопывать Байдена по спине и предлагать ему продолжать из года в год наблюдать, как американские налогоплательщики роются в своих карманах ради финансирования европейской обороны, вместо того, чтобы принять трудное решение и попросить европейских налогоплательщиков порыться в своих.

Дата выхода в эфир 17 июня 2024 года.