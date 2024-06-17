ABC News: Йеллен заявила, что не считает воровством изъятие активов России

10:27
Рогов назвал профанацией и клоунадой призыв открыть доступ к Азовскому морю
Призывы участников саммита по Украине к свободному передвижению в Азовском море — это «профанация и клоунада», заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
10:22
Мбаппе: готов помочь сборной Франции даже со скамейки запасных
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от матча первого тура с командой Австрии на чемпионате Европы — 2024 в Германии.
10:17
РИА Новости: состояние сотрудников ростовского СИЗО нормальное
Состояние сотрудников СИЗО Ростова-на-Дону, которые накануне были взяты в заложники террористами, оценивается как нормальное, один из них получил медпомощь и отказался от госпитализации.
10:16
Подполье: ВС России ударили по расположению ВСУ в Днепропетровской области
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударах российских военных по местам дислокации ВСУ в Днепропетровской области.
10:15
Экс-офицер США Беннетт перечислил страны, куда Россия могла бы отправить оружие
Бывший офицер армии США Скотт Беннетт в беседе с RT перечислил страны, куда Россия могла бы отправить оружие.
10:10
Аршавин: Фоден и Кейн провалили игру со сборной Сербии на Евро
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча первого тура на чемпионате Европы — 2024 между Сербией и Англией.
10:06
Экс-офицер США Беннетт: Байден — старый человек в своём мире
Бывший офицер армии США Скотт Беннетт в беседе с RT прокомментировал действия США в ситуации с Украиной.
09:56
Белоусов посетил центр управления Сухопутных войск и выслушал доклад Салюкова
Министр обороны Андрей Белоусов посетил центр управления Сухопутных войск, там ему доложили по обстановке в зоне СВО.
09:54
Порье признался, что всё ещё не может восстановить нос после удара Махачева
Американский боец Дастин Порье рассказал о восстановлении после поражения от российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева в титульном поединке.
09:50
ФСБ задержала в Подмосковье чиновника, который 12 лет скрывался от следствия
В Подмосковье задержали чиновника, который 12 лет скрывался от следствия, сообщили в МВД России. Подозреваемый — Олег Донских, который ранее был начальником департамента административной работы Министерства сельского хозяйства.
09:50
FT: в ЕС намерены поддержать переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Лидеры европейских стран планируют переизбрать Урсулу фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Еврокомиссии, пишет издание Financial Times.
09:43
«Наполи» жёстко ответил на слова агента Кварацхелии о желании игрока покинуть клуб
«Наполи» выступил с заявлением по поводу ситуации вокруг грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.
09:33
Министр обороны Армении отправился во Францию
Министр обороны Армении Сурен Папикян вместе с делегацией отправился во Францию.
09:30
Telegraf: сербские фанаты устроили потасовку из-за албанского флага на Евро
Две группы сербских фанатов устроили потасовку из-за албанского флага в центре Гельзенкирхена на чемпионате Европы — 2024 в Германии.
09:23
Лубинец: некоторые страны предложили Киеву каналы коммуникации с Россией
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что некоторые государства, которые «имеют хорошие отношения» с Москвой, предложили Киеву свои каналы коммуникации с российской стороной.
09:20
Djaameel: ПСЖ подписал с Кварацхелией предварительное соглашение
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия.
09:18
Полиция Иркутской области предупредила жителей о медведях в населённых пунктах
Полиция Иркутской области предупредила жителей о том, что за минувшие выходные местные медведи уже пять раз выходили к населённым пунктам Приангарья.
09:07
Сафиуллин поднялся на три позиции в рейтинге ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде.
09:01
Медведев призвал БРИКС отстаивать принципы международного права
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что страны БРИКС должны отстаивать принципы международного права и противодействовать попыткам их произвольной интерпретации.
08:58
Объект критической инфраструктуры повреждён в Херсонской области
Объект критической инфраструктуры повреждён в Херсонской области, сообщил назначенный Украиной глава областной военной администрации Александр Прокудин.
08:51
Агент Кварацхелии: мы хотим уйти из «Наполи»
Мамука Джугели, агент грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, заявил о желании игрока сменить клуб.
08:44
ЦБ отозвал лицензию у «Автоградбанка» за нарушение законов
Центробанк отозвал лицензию у «Автоградбанка», который по величине активов занимал 218-е место в банковской системе России.
08:38
Лавров будет председателем заседаний Совбеза ООН 16 и 17 июля
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что заседания Совбеза ООН 16 и 17 июля пройдут, как ожидается, под председательством главы российского МИД Сергея Лаврова.
08:35
BBC: семь фанатов сборной Сербии арестовали из-за драки с англичанами на Евро
Семь сербских болельщиков были арестованы после драки с англичанами перед матчем первого тура сборных на чемпионате Европы — 2024 в Германии.
08:33
Гросси назвал нереалистичными намерения США запретить импорт урана из России
Соединённые Штаты понимают нереалистичность своих намерений полностью отказаться от российского урана в современных рыночных условиях, считает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
08:22
Трусова согласилась выйти замуж за Игнатова
Серебряная призёрка в женском одиночном катании Александра Трусова выходит замуж за фигуриста Макара Игнатова.
08:19
Небензя: Россия задействует все доступные инструменты при конфискации активов
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона задействует «все доступные инструменты», если Запад конфискует её активы.
08:16
Касаткина — лучшая россиянка в обновлённом рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.
08:09
Суд по делу Гершковича будет проходить в закрытом режиме и начнётся 26 июня
Суд по делу журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, пройдёт в закрытом режиме, первое заседание назначено на 26 июня, сообщили в Свердловском областном суде.
07:54
Уголовное дело завели после крушения гидроплана на озере в Мурманской области
Крушение гидроплана на озере Имандра в Мурманской области стало основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
07:40
В Мурманской области упал гидроплан, на месте крушения работают водолазы
Одномоторный гидроплан потерпел крушение в районе населённого пункта Тик-Губа на озере Имандра в Мурманской области. На месте крушения воздушного судна работают водолазы, сообщили в пресс-службе МЧС России.
07:32
Депутат Ивлев призвал Запад не диктовать условия по доступу в Азовское море
Странам Запада, подписавшим коммюнике на саммите в Швейцарии, не следует диктовать России условия насчёт доступа в Азовское море.
07:27
Шесть БПЛА уничтожили над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями
Дежурные средства российской противовоздушной обороны в ночь на 17 июня уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов над тремя регионами России: Белгородской, Воронежской и Липецкой областями.
07:14
Посол: президент Кубы отметил значимость визита кораблей ВМФ России в Гавану
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время посещения порта Гаваны, где находятся корабли ВМФ России, особо отметил значимость их визита для двусторонних отношений. Об этом проинформировал посол России в республике Виктор Коронелли.
07:08
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, объявленная в Воронежской области в 01:24 мск, отменена.
06:48
Россия вошла в пятёрку стран с самой доступной электроэнергией в Европе
Россия заняла пятую строчку в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии для населения в 2023 году.
06:25
В Липецкой области отменили режим угрозы атаки БПЛА
Режим угрозы атаки БПЛА, который ввели в Липецкой области в 03:17 мск, отменили. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
06:08
Арестованный в России американец Блэк не признал вину в угрозе убийством девушке
Гражданин США Гордон Блэк не признал вину в угрозе убийством девушке. Об этом американец заявил на втором заседании по уголовному делу, прошедшем в Первомайском районном суде Владивостока.
06:00
Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Воронежской областью
Российские средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата в небе над Воронежской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
05:56
Пушков: саммит по Украине провалился из-за отказа 15 стран подписать коммюнике
Конференция по Украине, которая проходила в Швейцарии, провалилась, поскольку 15 стран отказались подписать финальную версию коммюнике. Они дали понять, что поддерживают мир, но не насаждаемые Западом условия урегулирования.
05:34
WP: в ВСУ служат уже более 2750 осуждённых
Военную службу в рядах Вооружённых сил Украины проходят уже более 2750 человек, которые были освобождены из тюрем.
05:24
Ещё два беспилотника подавили над промышленной территорией Липецка
Два беспилотных летательных аппарата подавили над промышленной территорией города Липецка. Информацию об этом предоставил глава региона Игорь Артамонов.
05:14
ВС России за сутки поразили 350 целей ВСУ в зоне СВО
Подразделения группировки российских войск «Центр» за минувшие сутки поразили 350 целей Вооружённых сил Украины в зоне проведения специальной военной операции.
05:00
Консультант Матвеева дала советы по формированию финансовой подушки
Финансовый консультант Ольга Матвеева рассказала в беседе с RT, зачем нужна финансовая подушка и как её создать с минимальными усилиями.
04:59
Суд в Приморье отложил прения сторон и последнее слово по делу американца Блэка
Прения сторон, а также последнее слово обвинённого в краже 10 тыс. рублей и угрозе убийством американца Гордона Блэка отложили до 19 июня.
04:35
Состояние четверых пострадавших в ДТП в Благовещенске стабильное
Врачи оценивают состояние четверых пострадавших в результате аварии в Благовещенске как стабильное. Трое из них находятся в отделениях травматологии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Амурской области.
04:27
Второй беспилотник подавили над Липецком
Второй беспилотник подавили над промышленной территорией города Липецка. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
04:21
В Ростове-на-Дону упаковочная плёнка вызвала вспышку на подстанции
Упаковочная плёнка, которую ветром занесло на территорию подстанции на западе Ростова-на-Дону, вызвала яркую вспышку.
04:00
Россияне чаще всего пересматривают фотографии из отпуска
Более трети опрошенных россиян (37%) часто пересматривают фотографии. Из них 30% делают это без особого повода, 4% — на семейных праздниках, 3% — с друзьями.
03:43
Беспилотник подавили над Липецком
Беспилотный летательный аппарат подавили в небе над Липецком. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.