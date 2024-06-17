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ABC News: Йеллен заявила, что не считает воровством изъятие активов России

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Глава Минфина США Джанет Йеллен признала, что не видит никаких юридических проблем в том, чтобы конфисковать российские активы ради поддержки Киева, сообщает ABC News. По её словам, «нет никакого смысла называть это воровством».
ABC News: Йеллен заявила, что не считает воровством изъятие активов России
АР

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что использование Западом российских активов в качестве поддержки Украины не является «воровством», несмотря на заявления Владимира Путина. С таким заявлением Йеллен выступила в эфире ABC News, отметив, что Вашингтон не видит в этом «никаких юридических проблем».

По её словам, «нет никакого смысла называть это воровством». Более того, для западных союзников Киева это станет «способом показать, что у них есть возможности и желание» продолжать оказывать Украине поддержку, передаёт ABC News. Йеллен также подчеркнула, что рассматривает дилемму об изъятии активов как «битву воли с Путиным».

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