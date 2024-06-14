Bloomberg: посягательства Запада на российские активы грозят развалом мировой финансовой системы

Использование США и их союзниками замороженных активов Москвы для помощи Украине может негативно сказаться на мировой экономике. Существует опасения, что подобная практика подорвёт статус евро, отпугнет развивающиеся страны от западных банков и приведёт к фрагментации мировой финансовой системы, пишет Bloomberg.

США и их союзники по «Большой семёрке» нашли способ финансировать Украину с помощью замороженных российских активов. Решение, которое они разработали, предполагает использование прибыли от средств Москвы, находящихся в западных банках, пишет Bloomberg.

Более того, некоторые американские и европейские чиновники выразили надежду, что это соглашение станет первым шагом к «ещё более решительным» действиям в будущем, то есть к прямому захвату активов. Но подобный шаг, на котором особенно настаивает Вашингтон, будет сопряжён с очевидными рисками, отмечает издание.

По мнению Москвы, попытка Запада привлечь её активы для поддержки Киева нарушает основной принцип мировой экономической системы — неприкосновенность частной собственности. Возникает логичный вопрос: если страны, которые считают себя поборниками порядка, основанного на правилах, нарушают эти правила, когда им это не выгодно, какой сигнал это подаст всем остальным?

Франция, Германия и ЕЦБ опасаются ответных действий России, направленных на европейские активы, а также потенциального влияния на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты. Существует также беспокойство, что вкладчики из стран с развивающейся экономикой будут вынуждены выводить деньги из западных банков, а это, в свою очередь, «приведёт к фрагментации мировой финансовой системы», подчёркивает Bloomberg.