США и ЕС не следует конфисковать замороженные российские активы, считает обозреватель The American Conservative Дуг Бандоу. Тем самым, по его словам, союзники лишь превращают в насмешку собственные принципы и рискуют обострить украинский конфликт.

По мере того как силы Москвы добиваются успехов на поле боя, Киев и его сторонники всё чаще демонстрируют отчаяние. Владимир Зеленский призывает союзников задействовать авиацию, а президент Франции Эммануэль Макрон говорит об отправке войск НАТО на Украину, пишет обозреватель The American Conservative Дуг Бандоу.

Союзники также собираются захватить российские активы, чтобы заплатить за оружие, которое они поставляют ВСУ. Но эта мера будет лишь минимальной поддержкой слабеющей обороны Украины и станет прямой атакой на принципы, которые постулирует Запад, считает автор статьи.

После нескольких месяцев препирательств ЕС и США пришли к компромиссу: использовать доходы от замороженных российских активов для оплаты помощи Киеву. Но стремление союзников присвоить все заблокированные средства Москвы неизбежно будет нарастать, уверен публицист.

По его словам, беззаконный захват активов превращает в насмешку «международный порядок, основанный на правилах», о котором регулярно твердят западные чиновники. Поведение союзников отражает их цинизм и лицемерие, поскольку они регулярно нарушают установленные ими правила.

В итоге попытки отобрать российские активы могут ударить по самим ЕС и США, поскольку другие страны утратят доверие к их финансовым системам. При этом Кремль, скорее всего, останется в плюсе, ответив конфискацией имущества американских и европейских компаний, что позволит ему «минимизировать иностранное влияние и принести пользу сторонникам правительства», рассуждает автор статьи.

Присвоение Западом её собственности даст Москве ещё один повод продолжать борьбу до победы, что приведёт к затягиванию украинского конфликта. «Лучше оставить окончательный статус российских активов предметом переговоров, чтобы побудить правительство Путина согласиться на разумный мир», — подчёркивает Бандоу.