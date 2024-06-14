Наложить руку на украинские ресурсы: в Вашингтоне озвучили настоящую цель конфликта с Россией

ДЖИММИ ДОР, американский комик, политический комментатор: Хотите знать новую причину, реальную причину, одну из более реальных причин, по которым мы посылаем все эти деньги на Украину? Линдси Грэм нам объяснит! Похоже, эта дамочка выслуживается, чтобы получить пост в трамповском кабинете министров! Послушаем.

ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор США: Что сделал Трамп, чтобы наладить поставки оружия на Украину? Он создал систему займов. Украина сидит на месторождении важнейших минералов на 10-12 триллионов долларов! Они могли бы быть богатейшей страной во всей Европе. Я не хочу отдавать эти деньги и эти ценности Путину, чтобы он делился ими с Китаем!





Если мы поможем Украине сейчас, она может стать лучшим деловым партнёром, о котором мы когда-либо мечтали. Эти 10-12 триллионов долларов в виде критически важных минеральных ресурсов могут быть использованы Украиной и Западом, а не отданы Путину и Китаю. Очень многое зависит от того, как на Украине…

ДЖИММИ ДОР: Знаете, что ещё более смехотворно? Не могу припомнить, чтобы кто-то из этих психопатов упоминал минеральные ресурсы прежде — только сейчас начали!

КУРТ МЕЦГЕР, комик, соведущий Джимми Дора: Ага, эти триллионы минералов. Много чего было, но этого не было.

ДЖИММИ ДОР: Я помню про свободу, демократию, «если мы не остановим Путина там, он пойдёт дальше на всю Европу». Вот это всё я помню, но ничего про минералы.

КУРТ МЕЦГЕР: Были ещё биолаборатории.

ДЖИММИ ДОР: Ничего про минералы на триллионы долларов.

КУРТ МЕЦГЕР: Как странно! Казалось бы, это очень важно!

ДЖИММИ ДОР: Ну и дела! Знаешь, Курт, эти минеральные ресурсы нужны для питания сотовых телефонов! Чтобы Линдси мог играть в Candy Crush на заседаниях комитетов. И не будем забывать, что этот парень…

КУРТ МЕЦГЕР: «На самом деле, я просматриваю Grindr*!»





ДЖИММИ ДОР: Именно он требовал от Украины снизить возраст мобилизации!

КУРТ МЕЦГЕР: Снизить?





ДЖИММИ ДОР: Да! Чтобы он мог купить больше таких галстуков! Но это ещё не всё.

ЛИНДСИ ГРЭМ: … всё закончится. Давайте поможем им одержать победу в войне, потерпеть поражение в которой для нас непозволительно. Давайте найдём способ положить ей конец. Так или иначе, они сидят на золотой жиле. Отдавать Путину 10-12 триллионов долларов в виде критически важных полезных ископаемых, которые он будет делить с Китаем, просто нелепо.

ДЖИММИ ДОР: Вот видите! Тут (зачитывает твит): «Именно. Если это не заставит проснуться последних сторонников Украины, ничто не заставит. Теперь можно просто считать, что они заодно с разжигателем войны Грэмом». Вот и всё.





КУРТ МЕЦГЕР: Я просто не хочу, чтобы Россия заполучила эти минералы!





ДЖИММИ ДОР: Боно успокоил либералов, заявив, что минеральные богатства будут пущены на доставку излишков его компакт-дисков благодарным африканцам!





КУРТ МЕЦГЕР: Не надо так с ними!

ДЖИММИ ДОР: А так и сделают!

КУРТ МЕЦГЕР: Музыкальный СПИД… Не заражайте им Африку!

ДЖИММИ ДОР: Джек Спитц говорит: «Представьте себе, публичное признание в том, что всё это делается, чтобы наложить руку на их ресурсы».

КУРТ МЕЦГЕР: Ну, это же триллионы долларов… Понимаете, это чтобы Россия не делилась с Китаем!





ДЖИММИ ДОР: «Лучше наложить руку на их ресурсы, чем на их промежность**!» — говорит Шон Пенн, хватая кого-то за промежность.





КУРТ МЕЦГЕР: Это война, в которой мы не можем позволить себе поражение! Кстати, а где сейчас Шон Пенн?

ДЖИММИ ДОР: Да, где Шон Пенн?

КУРТ МЕЦГЕР: Он говорил: «Не беспокойтесь по поводу ядерного оружия!» И теперь его что-то давно не видно.

ДЖИММИ ДОР: Да, мы не можем беспокоиться по поводу ядерного оружия!

КУРТ МЕЦГЕР: Про минеральные ресурсы Шон Пенн не упоминал.

ДЖИММИ ДОР: Никогда не упоминал. (Зачитывает твит.) «Как насчёт нормальных правил торговли вместо войны? Кто разрушил трубопровод, снабжавший Европу дешёвыми энергоносителями?» Да, почему мы воюем, как он (Грэм. — ИноТВ) сказал, за минеральные ресурсы? «Мы должны сделать всё, чтобы они не победили, из-за минеральных ресурсов!» Почему бы нам не заниматься обычной экономической лабудой?





КУРТ МЕЦГЕР: Уверен, что и воровать минералы нам по силам. Правда? Без вот этого всего.

Дата выхода в эфир 12 июня 2024 года.





* Приложение для знакомств секс-меньшинств. Намёк на распространённые в США слухи о том, что сенатор Линдси Грэм — гомосексуалист (прим. ИноТВ).





** Намёк на скандальное высказывание Трампа о сексуальных поползновениях в отношении женщин (прим. ИноТВ).