Вивек Рамасвами: вердикт Хантеру Байдену — фарс и отвлекающий манёвр
Этим утром в Делавэре Хантер Байден был признан виновным по трём пунктам обвинения в деле об огнестрельном оружии. Ему может грозить до двух лет тюрьмы и даже больше, если судья Норейка вынесет подобный приговор. Как, на ваш взгляд, это повлияет на предвыборную кампанию Байдена?
ВИВЕК РАМАСВАМИ, экс-кандидат в президенты США: Джесси, я думаю, тут происходит несколько вещей. Я считаю этот судебный процесс и обвинительный приговор своего рода фарсом или обманным манёвром. Обратите внимание, что это произошло сразу после суда и вынесения вердикта Трампу. Цель здесь – легитимизировать приговор Трампу в глазах общественности, а также отвлечь внимание от того, за что семью Байдена действительно стоит привлечь к ответственности, а именно, за использование нашей внешней политики с целью личного обогащения.
В том числе речь идёт об Украине, где у Хантера Байдена нет абсолютно никаких оснований находиться в составе директоров Burisma – энергетической компании, связанной с той самой страной, куда мы теперь отправляем 200 миллиардов долларов американских налогоплательщиков.
Вот в чём тут дело. Это своего рода отвлекающий манёвр. Хантеру Байдену предъявляют федеральные обвинения, когда его отец занимает пост действующего президента США и обладает властью его помиловать. Поэтому нам не следует покупаться на эту уловку. На мой взгляд, именно так обстоят дела.
Дата выхода в эфир 12 июня 2024 года.
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