Обвинительный приговор Хантеру Байдену — это своего рода «отвлекающий манёвр» с целью легитимизировать приговор Трампу в глазах людей, а также отвлечь внимание от более крупных преступлений Байденов, в том числе взяток у других стран. Такое мнение высказал экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в интервью Fox News. Политик напомнил, что во власти президента — помилование осуждённых, чем Джо Байден, вероятно, и воспользуется.

Этим утром в Делавэре Хантер Байден был признан виновным по трём пунктам обвинения в деле об огнестрельном оружии. Ему может грозить до двух лет тюрьмы и даже больше, если судья Норейка вынесет подобный приговор. Как, на ваш взгляд, это повлияет на предвыборную кампанию Байдена?

ВИВЕК РАМАСВАМИ, экс-кандидат в президенты США: Джесси, я думаю, тут происходит несколько вещей. Я считаю этот судебный процесс и обвинительный приговор своего рода фарсом или обманным манёвром. Обратите внимание, что это произошло сразу после суда и вынесения вердикта Трампу. Цель здесь – легитимизировать приговор Трампу в глазах общественности, а также отвлечь внимание от того, за что семью Байдена действительно стоит привлечь к ответственности, а именно, за использование нашей внешней политики с целью личного обогащения.

В том числе речь идёт об Украине, где у Хантера Байдена нет абсолютно никаких оснований находиться в составе директоров Burisma – энергетической компании, связанной с той самой страной, куда мы теперь отправляем 200 миллиардов долларов американских налогоплательщиков.

Вот в чём тут дело. Это своего рода отвлекающий манёвр. Хантеру Байдену предъявляют федеральные обвинения, когда его отец занимает пост действующего президента США и обладает властью его помиловать. Поэтому нам не следует покупаться на эту уловку. На мой взгляд, именно так обстоят дела.

Дата выхода в эфир 12 июня 2024 года.