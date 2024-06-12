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Fox News: Байден даже памятник не может защитить, не говоря уже о демократии

Материал представлен в переводе ИноТВ
Во время недавних протестов в Вашингтоне перед Белым домом собрались десятки тысяч людей, обвиняющих Байдена в геноциде. Ведущий Fox News Джесси Уотерс отмечает, что за один вечер собралось больше протестующих против нынешнего президента, чем желающих поддержать его за весь год.
ДЖЕССИ УОТЕРС, телеведущий: Выходные в Вашингтоне прошли в основном спокойно. Светило солнышко, пели птички. А джихадисты маленького Джонни окружили Белый дом. 
 
ПРОТЕСТУЮЩИЕ: Есть только одно решение — революция интифады! Скажите это громко, скажите это чётко! Нам здесь никакие сионисты не нужны! К чёрту полицию! 
Байден Байден, тебе не спрятаться! Мы предъявляем тебе обвинение в геноциде! 
 
ДЖЕССИ УОТЕРС, телеведущий: Джонни-джихадисты оскверняют статую генерала Рошамбо, француза, который вместе с Лафайетом и Вашингтоном вынудил сдаться британского генерала Корнуоллиса, фактически выиграв войну за независимость. 
 
Полиция никого не арестовала. Хотя нет, вообще-то один был арестован. Но он сбежал. Байден утверждает, что он защищает демократию, но при этом не может защитить статую генерала, который дал старт этой демократии. И, кстати, у Байдена была самая большая явка людей в этом сезоне. Размер толпы? Десятки тысяч. 
 
Больше демократов протестовали против Байдена за одну ночь, чем явились на его поддержку за весь год. 
 
Дата выхода в эфир 11 июня 2024 года. 
 

 

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источник
Fox News США Северная Америка
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