USA Today: обвинительный вердикт сыну Джо Байдена стал первым в истории США подобным случаем

20:18
Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью.
20:15
Талалаев — о слухах про увольнение: 16 июня встречусь с руководством «Химок»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал слухи о своём увольнении.
20:08
Замглавы Генштаба ВС Армении принял участие в заседании Военного комитета НАТО
Замначальника Генштаба ВС Армении генерал-майор Артур Ероян принял участие в заседании Военного комитета НАТО в формате начальников генеральных штабов.
20:06
В Свердловской области пожарные тушат цех по производству покрышек
Цех по производству покрышек загорелся в городе Арамиле Сысертского района Свердловской области. Площадь пожара составила 900 кв. м.
20:06
В Тюмени наградили четверых школьников за помощь в тушении пожара
В Тюмени наградили четверых школьников, помогавших в тушении пожара.
19:59
Число госпитализированных после массового отравления в Дагестане достигло 127
Количество госпитализированных после массового отравления в Буйнакске выросло до 127. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана.
19:58
Мамиашвили: решение по участию российских борцов в ОИ в Париже пока не принято
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался об участии россиян в Олимпийских играх в Париже.
19:58
СК возбудил дело после гибели рабочих на стройплощадке в Уфе
Следователи возбудили дело после гибели трёх рабочих при падении фасадного подъёмника со строящегося дома в Уфе.
19:57
Врач Бородулин рассказал о самых распространённых травмах в летний период
Заведующий взрослым травмпунктом челябинской ГКБ №9 Алексей Бородулин рассказал, какие травмы считаются наиболее распространёнными в летний период.
19:52
Супруга сообщила, что бывший мэр Купянска Мацегора скончался после покушения
Бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора, на которого 8 июня было совершено покушение в Старом Осколе, умер в московской больнице, сообщают СМИ.
19:46
Американист Дудаков допустил, что Хантера Байдена помилуют после выборов
Политолог-американист Малек Дудаков назвал ожидаемым в беседе с RT признание присяжными сына президента США Хантера Байдена виновным по делу о хранении оружия.
19:46
В КЧР начальнику отдела МВД по борьбе с коррупцией продлили арест
Черкесский городской суд продлил арест начальнику отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по Карачаево-Черкесской Республике.
19:45
Агент Шипачёва рассказал о переговорах с минским «Динамо»
Агент Станислав Романов рассказал, что ведёт переговоры о переходе Вадима Шипачёва в минское «Динамо».
19:43
В Тюмени ожидается жара до +34 °С
В Тюмени в пятницу, 14 июня, ожидается жара. Температура воздуха может достичь +34 °С.
19:43
Колокольцев провёл встречу с замминистра общественной безопасности КНДР
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев 11 июня провёл встречу с замминистра общественной безопасности КНДР Ли Сон Чхолем, с которым обсудил актуальные вопросы сотрудничества двух стран в правоохранительной сфере.
19:37
Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Курганской области
Спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Курганской области с 12 по 16 июня.
19:37
Политолог Дробницкий усомнился в том, что Хантер Байден получит реальный срок
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал в беседе с RT обвинительный вердикт присяжных в отношении сына президента США Хантера Байдена по делу о хранении оружия.
19:31
Актрису-иноагента Яну Троянову проверят на призывы к экстремизму
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России с просьбой проверить высказывания актрисы Яны Трояновой* на предмет нарушения ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности). Копия письма есть в распоряжении RT.
19:30
Кузяев заявил, что разница между российским чемпионатом и французским ощутима
Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев сравнил уровень чемпионатов России и Франции.
19:29
На выставке Сурикова в Русском музее побывали 334 тысячи человек
На выставке Василия Сурикова в Русском музее в Санкт-Петербурге побывали 334 тыс. человек за период с 1 декабря 2023 года по 10 июня 2024 года.
19:24
В Ростовской области объявили режим ЧС из-за почвенной засухи
Режим чрезвычайной ситуации объявили в Ростовской области в связи с почвенной засухой. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Василий Голубев.
19:23
Джо Байден заявил, что примет любое решение суда в отношении его сына
Президент США Джо Байден, комментируя обвинительный вердикт присяжных в отношении своего сына Хантера, заявил, что примет любой исход судебного процесса и с уважением отнесётся к решению суда. Как напоминает телеканал CNN, ранее глава Белого дома уже заявлял, что не будет помиловать своего сына.
19:16
Семигина освободили от должности председателя комитета Госдумы
Госдума освободила депутата Геннадия Семигина от должности председателя комитета ГД по делам национальностей.
19:16
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Режим предупреждения о ракетной опасности, объявленный в Белгороде и Белгородском районе в 18:52 мск, отменили.
19:15
«Чемпионат»: Слишкович отказался возглавить «Химки»
Экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович отказался возглавить «Химки».
19:13
Около пяти тысяч уголовных дел о преступлениях в Донбассе возбуждено с 2014 года
Следственный комитет России возбудил около пяти тысяч уголовных дел в отношении тысячи лиц из военного и политического руководства Украины, украинских силовых структур, членов радикальных националистических объединений и наёмников. Об этом сообщает ведомство.
19:12
Нидерланды выделят Украине €138 млн, в том числе на инфраструктуру и гумпомощь
Новый пакет помощи объёмом €138 млн намерены выделить Украине Нидерланды. Об этом сообщил 11 июня уходящий премьер-министр королевства Марк Рютте.
19:08
В трёх областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в трёх регионах Украины.
18:59
Аванесян проведёт бой за титул чемпиона мира IBF с Эннисом
Россиянин Давид Аванесян подерётся с американцем Джароном Эннисом за титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в весовой категории до 66,68 кг.
18:59
В ДНР заочно осуждён командир «Азова» за приказ об убийстве гражданского
Верховный суд ДНР заочно приговорил командира роты «Азова»* Льва Пашко к 22 годам колонии за приказ об убийстве мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.
18:56
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
18:56
В Калининградской области определили первых стобалльников по ЕГЭ
В Калининградской области подвели предварительные итоги ЕГЭ по географии, литературе и химии. Участниками экзаменов стали более 900 человек.
18:54
В Калуге женщина с младенцем пострадали в результате наезда электросамоката
В Калуге следствие организовало проверку после того, как электросамокатчик сбил женщину с восьмимесячным ребёнком на руках.
18:53
Rheinmetall: Киеву хватит оружия на полгода или год, бюджет Запада иссяк
Запасов переданного Киеву странами Запада оружия хватит на срок от шести до 12 месяцев. Поставки сходят на нет из-за иссякшего бюджета.
18:51
CNN: приговор Хантеру Байдену будет вынесен в середине октября
Суд вынесет приговор сыну президента США Хантеру Байдену через 120 дней после оглашения вердикта присяжных, то есть примерно в середине октября, сообщает CNN.
18:49
Автоэксперт Ананьев рассказал об особенностях вождения в дождь
Эксперт сервиса «Авто.ру» Иван Ананьев рассказал, какие существуют особенности вождения в дождь.
18:48
Словения выделит €2,5 млн в качестве гуманитарной помощи Газе
Власти Республики Словения выделят €2,5 млн в качестве гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.
18:45
Ряд европейских федераций поддержал упрощение программ в фигурном катании
Часть европейских федераций поддержали упрощение программ в фигурном катании.
18:44
Игорь Бутман рассказал подробности о Московском джазовом фестивале
Джазмен, народный артист России Игорь Бутман рассказал подробности о Московском джазовом фестивале.
18:41
Врач Садыков: в бутилированной воде не должно быть осадка и запаха
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог, клинический фармаколог Рустем Садыков предупредил, что бутилированная вода может испортиться, если будет более трёх часов находиться под воздействием солнечных лучей.
18:38
Специалист Халилов посоветовал не отправляться в лес в одиночку
Эксперт по выживанию в экстремальных условиях Эдуард Халилов рассказал о правилах безопасного посещения леса. По его словам, не стоит идти в поход в одиночку.
18:38
CNN: Хантеру Байдену помимо тюремного срока грозит штраф до $750 тысяч
Сыну президента США Хантеру Байдену, вероятно, придётся уплатить до $750 тыс. штрафа по делу о незаконном хранении оружия, сообщает CNN.
18:33
Госдума приняла закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения
Госдума приняла закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения.
18:32
Власти Москвы рассказали о развитии программы «Московское долголетие»
Заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов рассказал о развитии программы «Московское долголетие».
18:30
На Украине учебным заведениям запретили пользоваться кондиционерами
Учебным заведениям на Украине запретили использовать кондиционеры и наружное освещение. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Министерства образования и науки страны.
18:29
Жулин: любое решение CAS по апелляции на результат командника будет не в пользу России
Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российской стороны по делу Камилы Валиевой.
18:23
Бастрыкину доложат об инциденте с падением столба электропередачи на ребёнка в ХМАО
Главе СК России Александру Бастрыкину доложат об инциденте с падением столба электропередачи на четырёхлетнего ребёнка в Ханты-Мансийском автономном округе.
18:20
Присяжные признали Хантера Байдена виновным по делу о хранении оружия
Сын президента США Хантер Байден признан виновным по делу о хранении оружия — такой вердикт вынесли присяжные, сообщает Associated Press.
18:17
ЦБ России: доля юаня на валютном рынке в мае вновь обновила максимум
Доля юаня на валютном рынке России в мае обновила максимум, достигнув 53,6%.
18:16
В Госдепе США заявили RT, что украинский нацбат «Азов» «уже не тот, что прежде»
RT спросил у Госдепа США о снятии запрета на поставки оружия «Азову»*, который в США ещё в 2019 году требовали признать террористическим. Как заявили в Вашингтоне, «Азов» уже не тот, что был, а «распространители российской дезинформации ведут активную работу по дискредитации бригады специального назначения».