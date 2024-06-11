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USA Today: обвинительный вердикт сыну Джо Байдена стал первым в истории США подобным случаем

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Хантер Байден был признан присяжными виновным по делу о хранении оружия, сообщает USA Today. Это решение стало первым в истории США обвинительным вердиктом, вынесенным сыну действующего президента.
USA Today: обвинительный вердикт сыну Джо Байдена стал первым в истории США подобным случаем
AP
Суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в нарушении федерального закона о хранении оружия, сообщает USA Today. 

Это стало первым в истории США случаем, когда отпрыска действующего главы государства признали виновным в совершении преступления.

Сыну Джо Байдена теперь грозит до 25 лет тюрьмы по трём обвинениям — незаконное владение оружием, а также предоставление ложных данных регистрирующим органам и продавцу. В статье, однако, отмечается, что в США лица, впервые совершившие ненасильственные преступления, обычно получают более короткие сроки.

Окружной судья США Мэриэллен Норейка вскоре назначит дату вынесения приговора Хантеру Байдену.
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источник
USA TODAY США Северная Америка
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