USA Today: обвинительный вердикт сыну Джо Байдена стал первым в истории США подобным случаем

20:18 Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью Дежурные средства российской ПВО уничтожили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью.

20:15 Талалаев — о слухах про увольнение: 16 июня встречусь с руководством «Химок» Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал слухи о своём увольнении.

20:08 Замглавы Генштаба ВС Армении принял участие в заседании Военного комитета НАТО Замначальника Генштаба ВС Армении генерал-майор Артур Ероян принял участие в заседании Военного комитета НАТО в формате начальников генеральных штабов.

20:06 В Свердловской области пожарные тушат цех по производству покрышек Цех по производству покрышек загорелся в городе Арамиле Сысертского района Свердловской области. Площадь пожара составила 900 кв. м.

20:06 В Тюмени наградили четверых школьников за помощь в тушении пожара В Тюмени наградили четверых школьников, помогавших в тушении пожара.

19:59 Число госпитализированных после массового отравления в Дагестане достигло 127 Количество госпитализированных после массового отравления в Буйнакске выросло до 127. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана.

19:58 Мамиашвили: решение по участию российских борцов в ОИ в Париже пока не принято Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался об участии россиян в Олимпийских играх в Париже.

19:58 СК возбудил дело после гибели рабочих на стройплощадке в Уфе Следователи возбудили дело после гибели трёх рабочих при падении фасадного подъёмника со строящегося дома в Уфе.

19:57 Врач Бородулин рассказал о самых распространённых травмах в летний период Заведующий взрослым травмпунктом челябинской ГКБ №9 Алексей Бородулин рассказал, какие травмы считаются наиболее распространёнными в летний период.

19:52 Супруга сообщила, что бывший мэр Купянска Мацегора скончался после покушения Бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора, на которого 8 июня было совершено покушение в Старом Осколе, умер в московской больнице, сообщают СМИ.

19:46 Американист Дудаков допустил, что Хантера Байдена помилуют после выборов Политолог-американист Малек Дудаков назвал ожидаемым в беседе с RT признание присяжными сына президента США Хантера Байдена виновным по делу о хранении оружия.

19:46 В КЧР начальнику отдела МВД по борьбе с коррупцией продлили арест Черкесский городской суд продлил арест начальнику отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

19:45 Агент Шипачёва рассказал о переговорах с минским «Динамо» Агент Станислав Романов рассказал, что ведёт переговоры о переходе Вадима Шипачёва в минское «Динамо».

19:43 В Тюмени ожидается жара до +34 °С В Тюмени в пятницу, 14 июня, ожидается жара. Температура воздуха может достичь +34 °С.

19:43 Колокольцев провёл встречу с замминистра общественной безопасности КНДР Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев 11 июня провёл встречу с замминистра общественной безопасности КНДР Ли Сон Чхолем, с которым обсудил актуальные вопросы сотрудничества двух стран в правоохранительной сфере.

19:37 Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Курганской области Спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Курганской области с 12 по 16 июня.

19:37 Политолог Дробницкий усомнился в том, что Хантер Байден получит реальный срок Политолог-американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал в беседе с RT обвинительный вердикт присяжных в отношении сына президента США Хантера Байдена по делу о хранении оружия.

19:31 Актрису-иноагента Яну Троянову проверят на призывы к экстремизму Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России с просьбой проверить высказывания актрисы Яны Трояновой* на предмет нарушения ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности). Копия письма есть в распоряжении RT.

19:30 Кузяев заявил, что разница между российским чемпионатом и французским ощутима Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев сравнил уровень чемпионатов России и Франции.

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19:24 В Ростовской области объявили режим ЧС из-за почвенной засухи Режим чрезвычайной ситуации объявили в Ростовской области в связи с почвенной засухой. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Василий Голубев.

19:23 Джо Байден заявил, что примет любое решение суда в отношении его сына Президент США Джо Байден, комментируя обвинительный вердикт присяжных в отношении своего сына Хантера, заявил, что примет любой исход судебного процесса и с уважением отнесётся к решению суда. Как напоминает телеканал CNN, ранее глава Белого дома уже заявлял, что не будет помиловать своего сына.

19:16 Семигина освободили от должности председателя комитета Госдумы Госдума освободила депутата Геннадия Семигина от должности председателя комитета ГД по делам национальностей.

19:16 В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность Режим предупреждения о ракетной опасности, объявленный в Белгороде и Белгородском районе в 18:52 мск, отменили.

19:15 «Чемпионат»: Слишкович отказался возглавить «Химки» Экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович отказался возглавить «Химки».

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18:59 Аванесян проведёт бой за титул чемпиона мира IBF с Эннисом Россиянин Давид Аванесян подерётся с американцем Джароном Эннисом за титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в весовой категории до 66,68 кг.

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18:56 Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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