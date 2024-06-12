Fox News: Байдены — самые бесстыжие и безнравственные люди в Америке

Семейство Байденов можно отнести к самым бесстыжим и безнравственным людям Америки, заявил ведущий Fox News Шон Хэннити. По его словам, предстоящий суд над сыном президента США, Хантером Байденом, служит лишь идеальным примером того, на что американские власти готовы пойти ради защиты сына видного члена Демократической партии.

ШОН ХЭННИТИ, ведущий Fox News: Поговорим о тех, кого можно отнести к самым бесстыжим и безнравственным людям Америки, о Байденах. Многие представители СМИ, этой своры, любят преподносить идущий процесс Хантера Байдена как иллюстрацию того, что даже Байден может предстать перед правосудием. В действительности же суд над Хантером служит лишь идеальным примером того, на что готовы пойти власти США с целью, как полагают, защитить сына видного члена Демократической партии.



Согласно вполне реальному содержимому вполне реального ноутбука Хантера, сын президента много лет вёл преступную жизнь. Доказательства кажутся явными, их количество — подавляющим, но решать вам.



Масштабы были огромны. Помните 2020 год и письмо за подписью 51 «эксперта по работе спецслужб», где утверждалось, что история с ноутбуком имела все характерные признаки российской дезинформации? Три года до этого медийная свора безостановочно распространяла сфабрикованную историю о «российском следе», которая от начала до конца была ложью, основанной на грязном досье. И на основании этого досье ФБР четырежды лгало суду FISA (суд, действующий в рамках закона о негласном наблюдении за агентами иностранных разведок. — ИноТВ), и трижды эта ложь была подписана мистером Высшая-Степень-Честности*, Джеймсом Коми.



В действительности так называемые «эксперты» распространяли дезинформацию. О ноутбуке они не знали ничего. Знали только, что хотят, чтобы Джо Байден победил на выборах. Ждёте от них извинений? Не ждите.



Сейчас, когда ноутбук стал официальной уликой по делу об огнестрельном оружии Хантера, сайт Fox News обратился ко всем тем, кто тогда подписался под письмом, к 51 «эксперту по работе спецслужб», и большинство из них вообще ни о чём не сожалеет. Они добились желаемого, помогли Джо Байдену заполучить победу на выборах-2020. Некоторые даже назвали свой поступок «патриотическим» — средством, оправдываемым целью.



Как бы то ни было, Джо Байден теперь президент. Содержащиеся на ноутбуке свидетельства предполагаемых правонарушений потрясают. Здесь и безудержное употребление наркотиков, и сотни тысяч долларов, по всей видимости — я не могу утверждать наверняка, — потраченные на сексуальные услуги. Требуют расследования и предполагаемое уклонение от уплаты налогов на миллионы долларов, и отказ в некоторые годы вообще подавать налоговую декларацию, и возможное отмывание денег. А также возможные нарушения закона «О регистрации иностранных агентов», связанные с его собственным отцом.



Да, многие американцы могут с объяснимым сочувствием относиться к зависимостям и личным проблемам Хантера. Но не к его многомиллионным доходам от бизнеса в областях, в которых он, по собственному признанию, не имел никакого опыта, или к сомнительным действиям Минюста США, чьи функции при его отце политизированы и используются как оружие.



Дата выхода в эфир 11 июня 2024 года.



* Обыгрывается название книги Джеймса Коми «Высшая степень преданности» (прим. ИноТВ).