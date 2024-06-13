Fox News: понятий «традиционная семья» и «традиционные ценности» в США больше не существует

С течением времени американцы всё больше отдаляются от традиционных ценностей, а под традиционной семьёй всё чаще понимается нечто иное, чем мать, отец и дети, утверждает Fox News. По мнению гостя телеканала, американского политика Бена Карсона, система убеждений, которая ценит общество, свободу и жизнь, сегодня «отброшена в сторону», а население США обрекает себя на «деградацию».

Мы часто слышали выражение «семейные ценности», но сейчас, похоже, американской культуре трудно дать определение, что такое «семья» и «ценности». Однажды кто-то написал: «Чтобы вырастить одного ребёнка, нужна целая деревня». А теперь по некоей причине неоднозначную реакцию вызывают и слова: «Детям лучше расти в доме, где есть и мать, и отец». В чём же состоят ценности, делающие семью фундаментом организованного общества? Что нам сказать о тех, кто не имел счастья расти в любящей семье? Существуют ли ценности и добродетели, которые все мы можем признать таковыми, или Америка превратилась в страну релятивизма?

С нами на связи автор книги «Опасная борьба», бывший министр жилищного строительства и городского развития США, бывший кандидат в президенты на праймериз Республиканской партии, нейрохирург Бен Карсон.

Доктор Карсон, добро пожаловать, рады, что вы нашли для нас время. Когда вы слышите формулировку «семейные ценности», что приходит вам в голову?

БЕН КАРСОН, автор книги «Опасная борьба», политик-республиканец: Благодарю за приглашение. Семья в Америке — это основополагающий элемент, на котором зиждутся и отдельная община, и всё общество в целом. Обычно эти ценности прививаются внутри семьи, но суть в том, что люди их получают из тех или иных источников. На данный момент ситуация в нашем обществе такова, что они уже не впитываются в традиционной семье, а берутся из Интернета, соцсетей, от друзей на улице — и те ценности, которые в своё время сделали нас великими, сейчас рушатся. Наша вера, наша система убеждений, которая ценит сообщество, свободу, жизнь, — всё это как бы отброшено в сторону. В результате мы видим деградацию.

Традиционная американская семья исчезает. Достаточно взглянуть на любой телесериал. Не успеешь начать просмотр, тебе представят некую альтернативу традиционной семье и подадут не только как приемлемый, но как предпочтительный вариант жизненного пути. И на человека, который видит такое с самого детства, это может оказать сильнейшее воздействие.

Дата выхода в эфир 10 июня 2024 года.