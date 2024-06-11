Такер Карлсон: из ФБР вычищают сторонников Трампа

Превращение ФБР в политизированную тайную полицию означает, что США больше не будут свободной страной, предупреждает Такер Карлсон. По словам журналиста, в ФБР проходит чистка рядов: сторонников Дональда Трампа лишают допуска к секретной информации и отстраняют от работы.
ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: ФБР — самая могущественная правоохранительная структура в мире. Во всяком случае, в свободном мире — или в том, что мы всю жизнь называли свободным миром. Кошмарный сценарий — это вырождение ФБР в тайную полицию, в тонтон-макутов*, подчиняющихся политикам и используемых для того, чтобы карать противников режима. Вот уж чего нельзя допустить, или ваша страна перестанет быть свободной.
К сожалению, есть свидетельства того, что это происходит. И очередное свидетельство предоставил разоблачитель из ФБР. Из документов, которые он передал Джону Соломону из Just The News, следует, что ФБР теперь проводит внутреннюю проверку на политическую правильность. В его случае, чтобы решить вопрос о его допуске к секретной информации после 12 лет работы в бюро, ФБР проверило, поддерживал ли он режим вакцинации, Дональда Трампа, вторую поправку к конституции США. И когда было установлено, что он поддерживает все эти вещи, которые поддерживает как минимум половина страны, ему отказали в допуске.
Повторюсь, это следует из недавно полученных документов, подтверждающих, что ФБР проверяло его лояльность, прежде чем дать допуск. А когда в допуске было отказано, его отстранили от работы на неопределённый срок без заработной платы.
Когда Джон Соломон, первым рассказавший эту историю и заполучивший эти документы, попросил ФБР прокомментировать ситуацию, комментариев не последовало.
Дата выхода в эфир 10 июня 2024 года.
* Тонтон-макуты — гаитянское военизированное формирование, терроризировавшее Гаити при режиме Дювалье (прим. ИноТВ).
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