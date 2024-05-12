Redacted: наркоманы, больные, банкроты, психи и без опыта работы — ФБР понизило требования для соискателей

В связи с тем, что сегодня в ФБР наблюдается рекордно низкое число соискателей, а также с целью повышения степени инклюзивности и разнообразия, бюро понизило требования для своих сотрудников. Как следует из документов, полученных Redacted, требования снижены по таким параметрам, как «физическая подготовка, употребление наркотиков, финансовые нарушения, психическое здоровье, опыт работы с полной занятостью и порядочность».

При приеме на работу ФБР теперь отдаёт предпочтение расовой принадлежности, нежели квалификации. Именно такой проблемой сейчас занимается Судебный комитет палаты представителей. Они направили письмо директору ФБР Кристоферу Рэю с просьбой предоставить документы, касающиеся практики приёма на работу, поскольку, как утверждают информаторы, при приёме на службу приоритет отдаётся разнообразию, а не навыкам.

Вот что конкретно они делают: «Чтобы было легче удовлетворить запросы большего числа соискателей, стандарты приёма на работу специальных агентов ФБР были смягчены, а требования заметно снижены в таких категориях, как физическая подготовка, употребление запрещённых наркотиков, финансовые нарушения, психическое здоровье, опыт работы с полной занятостью и порядочность».

Вам больше не нужно обладать этими качествами, чтобы работать в ФБР!

ДЭВИД ФОСТЕР, исполнительный продюсер подкаста Redacted: Я не хочу видеть в агенте ФБР ни одного из этих качеств! Я хочу, чтобы они были «финансово уязвимы», «с вредными привычками», «крупные»…

КЛЕЙТОН МОРРИС, соведущий: О боже… На него не налезает рубашка, а ему говорят: «Ну же, давай, агент Пузатик! Нам пора идти!»

«Употребление наркотиков»?! Давайте повнимательнее изучим этот список: оказывается, все эти проблемы — в порядке вещей!

ДЭВИД ФОСТЕР: Но порядочность… Отсутствие порядочности, это-то они каким образом включили в список?

КЛЕЙТОН МОРРИС: О, а вот это я пропустил! Чтобы работать в ФБР, теперь не обязательно быть порядочным. Спасибо, ФБР! Вот настолько они, значит, понизили свои стандарты. Порядочность… Я сперва даже и не заметил.

Физическая подготовка… «Хорошо, ты ведь можешь бегать за жертвами? Нет? Ну ладно…»

КЛЕЙТОН МОРРИС: За жертвами?

Ой, бегать за преступниками.

КЛЕЙТОН МОРРИС: Да они, наверное, и за жертвами бегать не смогут.

Вообще ни за кем.

КЛЕЙТОН МОРРИС: «Этот человек мёртв — но я за ним не угонюсь». Мне ещё очень нравится пункт «психическое здоровье». Они снижают требования и для психического здоровья. Действительно, зачем нам агенты ФБР со здоровой психикой? Нам такие не нужны.

Ага. Вы сумасшедший, толстый, употребляете наркотики, банкрот, много врёте и без опыта работы? Вы нам подходите!

ДЭВИД ФОСТЕР: Звучит очень сомнительно…

КЛЕЙТОН МОРРИС: «Ты нужен ФБР!»

Ладно, это смешно только потому, что трагично. Нам приходится смеяться, иначе мы просто сойдём от этого с ума. В общем, об этом говорят информаторы. А ещё они говорят, что в ФБР сегодня меньше соискателей, чем когда-либо прежде.

КЛЕЙТОН МОРРИС: Интересно, почему же? Можете ли вы представить, каково это, сказать людям, что работаешь в ФБР? Представляете, на ужине в гостях кто-нибудь спросит: «А чем сейчас занимается Джонни, после того как закончил колледж?» «Он работает в ФБР». И все такие: «О боже… Понимаю».

ДЭВИД ФОСТЕР: «Разве он не был наркоманом с серьёзными проблемами с азартными играми?»

КЛЕЙТОН МОРРИС: «А разве он не был ещё и умственно отсталым, наш малыш Джонни? А, он теперь в ФБР!»

Невероятно. Послушайте, я хочу сказать, что в ФБР работает много уважаемых людей, которые очень трудились, чтобы получить эту работу, потому что они мечтали бороться с преступниками. Вот почему у нас так много информаторов — потому что они в ужасе от того, что происходит с организацией, которую они когда-то уважали. Иначе мы бы этого не знали.

Дата выхода в эфир 11 мая 2024 года.