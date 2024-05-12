Redacted: наркоманы, больные, банкроты, психи и без опыта работы — ФБР понизило требования для соискателей
При приеме на работу ФБР теперь отдаёт предпочтение расовой принадлежности, нежели квалификации. Именно такой проблемой сейчас занимается Судебный комитет палаты представителей. Они направили письмо директору ФБР Кристоферу Рэю с просьбой предоставить документы, касающиеся практики приёма на работу, поскольку, как утверждают информаторы, при приёме на службу приоритет отдаётся разнообразию, а не навыкам.
Вот что конкретно они делают: «Чтобы было легче удовлетворить запросы большего числа соискателей, стандарты приёма на работу специальных агентов ФБР были смягчены, а требования заметно снижены в таких категориях, как физическая подготовка, употребление запрещённых наркотиков, финансовые нарушения, психическое здоровье, опыт работы с полной занятостью и порядочность».
Вам больше не нужно обладать этими качествами, чтобы работать в ФБР!
ДЭВИД ФОСТЕР, исполнительный продюсер подкаста Redacted: Я не хочу видеть в агенте ФБР ни одного из этих качеств! Я хочу, чтобы они были «финансово уязвимы», «с вредными привычками», «крупные»…
КЛЕЙТОН МОРРИС, соведущий: О боже… На него не налезает рубашка, а ему говорят: «Ну же, давай, агент Пузатик! Нам пора идти!»
«Употребление наркотиков»?! Давайте повнимательнее изучим этот список: оказывается, все эти проблемы — в порядке вещей!
ДЭВИД ФОСТЕР: Но порядочность… Отсутствие порядочности, это-то они каким образом включили в список?
КЛЕЙТОН МОРРИС: О, а вот это я пропустил! Чтобы работать в ФБР, теперь не обязательно быть порядочным. Спасибо, ФБР! Вот настолько они, значит, понизили свои стандарты. Порядочность… Я сперва даже и не заметил.
Физическая подготовка… «Хорошо, ты ведь можешь бегать за жертвами? Нет? Ну ладно…»
Ой, бегать за преступниками.
КЛЕЙТОН МОРРИС: Да они, наверное, и за жертвами бегать не смогут.
Вообще ни за кем.
КЛЕЙТОН МОРРИС: «Этот человек мёртв — но я за ним не угонюсь». Мне ещё очень нравится пункт «психическое здоровье». Они снижают требования и для психического здоровья. Действительно, зачем нам агенты ФБР со здоровой психикой? Нам такие не нужны.
Ага. Вы сумасшедший, толстый, употребляете наркотики, банкрот, много врёте и без опыта работы? Вы нам подходите!
ДЭВИД ФОСТЕР: Звучит очень сомнительно…
КЛЕЙТОН МОРРИС: «Ты нужен ФБР!»
Ладно, это смешно только потому, что трагично. Нам приходится смеяться, иначе мы просто сойдём от этого с ума. В общем, об этом говорят информаторы. А ещё они говорят, что в ФБР сегодня меньше соискателей, чем когда-либо прежде.
КЛЕЙТОН МОРРИС: Интересно, почему же? Можете ли вы представить, каково это, сказать людям, что работаешь в ФБР? Представляете, на ужине в гостях кто-нибудь спросит: «А чем сейчас занимается Джонни, после того как закончил колледж?» «Он работает в ФБР». И все такие: «О боже… Понимаю».
ДЭВИД ФОСТЕР: «Разве он не был наркоманом с серьёзными проблемами с азартными играми?»
КЛЕЙТОН МОРРИС: «А разве он не был ещё и умственно отсталым, наш малыш Джонни? А, он теперь в ФБР!»
Невероятно. Послушайте, я хочу сказать, что в ФБР работает много уважаемых людей, которые очень трудились, чтобы получить эту работу, потому что они мечтали бороться с преступниками. Вот почему у нас так много информаторов — потому что они в ужасе от того, что происходит с организацией, которую они когда-то уважали. Иначе мы бы этого не знали.
Дата выхода в эфир 11 мая 2024 года.
Ссылки по теме
-
CNN: ФБР опасается, что поддержка Вашингтоном Украины заставит Россию вмешаться в выборы США
-
Американский сенатор: байденовские суды готовы прямо вмешиваться в выборы
-
Скотт Риттер: Байден умственно слаб, а Трамп сеет хаос — у США «будут проблемы» независимо от исхода выборов
-
TCN: экс-помощница Байдена, обвиняющая его в домогательстве, рассказала, за что её преследовали как «российского агента»