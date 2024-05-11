Американский сенатор: байденовские суды готовы прямо вмешиваться в американские выборы

Уголовные дела против Дональда Трампа, которые рассматривают коррумпированные судьи демократы — это настоящая попытка повлиять на ход выборов и не дать гражданам США вернуть Трампа на президентский пост, убеждён член сената США Тед Круз. Как констатировал Круз в эфире Fox News, администрация Байдена по существу превратила министерство юстиции в оружие против политических оппонентов.

А с нами — сенатор от Техаса Тед Круз.

Господин сенатор, я с вами соглашусь, — похоже, каждое из дел (против Трампа. — ИноТВ) разваливается. Однако, вне зависимости от того, насколько плохенькое дело на Дональда Трампа сшили в Нью-Йорке, мне кажется, что справедливого суда ему там не светит — ведь там же председательствует судья, который, честно говоря, должен был по сотне разных причин взять самоотвод.

ТЕД КРУЗ, член сената США от штата Техас: Нет, справедливого суда в Нью-Йорке для него не будет: там и судья, и прокурор — убеждённые сторонники левых. Да и на прошлом его процессе в Нью-Йорке и судья, и прокурор оказались убеждёнными сторонниками левых.

Вся суть тут, во-первых, в том, чтобы организовать нападки на Дональда Трампа просто потому, что эти люди его люто ненавидят. Ну а во-вторых, настоящая мишень здесь даже не Трамп, а американские избиратели, настоящая мишень — демократия. Суть всего этого в том, чтобы не дать избирателям снова избрать Дональда Трампа на президентский пост в ноябре, а это — чистейшее вмешательство в выборы, это — самый гротескный пример попытки повлиять на исход выборов, который нам когда-либо приходилось видеть. И наблюдаем мы это и в байденовском минюсте, который был превращён в оружие и набрасывается на его оппонентов, и среди окружных прокуроров-демократов, будь то в Нью-Йорке или Джорджии.

Они готовы злоупотреблять своими полномочиями, чтобы помешать избирателям. И не могу не отметить: вот вчера судья говорил о том, что Дональда Трампа надо упрятать за решётку за то, что он смеет пользоваться своими правами согласно Первой поправке к Конституции США и высказывается открыто.

Сегодня я обсуждал эту тему в своём подкасте, и весь выпуск был посвящён как раз этому вопросу — сможет ли этот судья упрятать Трампа за решётку? Короткий — и, на мой взгляд, правильный — ответ в том, что нет, не сможет: он будет и дальше обкладывать Трампа штрафами, но в тюрьму, думаю, не посадит. Мне кажется, что если он и попытается его посадить, апелляционный суд отменит такое решение — там не дадут отправить Трампа в тюрьму посреди выборов.

И я вам так скажу: если случится невозможное, и коррумпированные нью-йоркские суды всё-таки решат отправить Трампа за решётку, он на выборах в ноябре получит больше трёхсот голосов от коллегии выборщиков. Если уж говорить о шокировании избирателей, вот такой вот бардак именно этим и обернётся. Ведь эти люди так поглощены ненавистью к политическим оппонентам, что они готовы злоупотреблять полномочиями, и эту их готовность вообще ничего не сдерживает.

Дата выхода в эфир 10 мая 2024 года.