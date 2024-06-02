CNN: «в конечном итоге придут к самоуничтожению» — Китай предупредил внешние силы не подталкивать Тайвань к независимости

Глава Минобороны Китая Дун Цзюнь призвал иностранные государства не подталкивать Тайвань к независимости и прекратить отдалять перспективу «мирного воссоединения», к которой стремится Поднебесная, передаёт CNN. Дун Цзюнь предупредил, что все, кто добивается независимости Тайваня, придут лишь к «самоуничтожению».

Глава Минобороны Китая Дун Цзюнь предупредил, что те, кто добивается независимости Тайваня, «в конечном итоге придут к самоуничтожению», сообщает CNN. Выступая на крупнейшем в Азиатско-Тихоокеанском регионе форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, министр обороны заявил, что Китай привержен «мирному воссоединению» с Тайванем, однако предупредил, что эта перспектива всё больше подрывается сторонниками независимости и внешними силами.

«Мы предпримем решительные действия, чтобы пресечь независимость Тайваня и убедиться, что такой заговор никогда не увенчается успехом», — отметил Дун Цзюнь, обвинив «внешние вмешивающиеся силы», очевидно, подразумевая США, в продаже оружия и «незаконных официальных контактах» с Тайванем. При этом все, кто добивается отделения острова, по словам министра, будут «пригвождены к позорному столбу в истории».

По данным телеканала, глава администрации Тайваня Лай Циндэ поддерживает нынешний статус-кво, заявляя, что остров уже является «независимой суверенной страной», поэтому нет необходимости официально объявлять о независимости. Как отмечает CNN, США в соответствии с давней политикой также не поддерживают независимость Тайваня. Однако, тут же уточняет CNN, опросы общественного мнения показывают, что всё большее число жителей острова, особенно молодёжь, считают себя исключительно тайваньцами и не желают быть частью Китая. Так, по их данным, только 3% идентифицируют себя в первую очередь как китайцы, в то время как 67% считают себя в первую очередь тайваньцами, при этом менее 10% поддерживают окончательное объединение с Китаем.

Китайский министр также воспользовался выступлением на форуме, чтобы опровергнуть высказанные США опасения относительно того, что экспорт товаров двойного назначения из Китая укрепляет оборонно-промышленную базу России. Дун Цзюнь подчеркнул, что Поднебесная не поставляли оружие ни одной из сторон конфликта на Украине. «Мы ввели более строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения и никогда не делали ничего, что могло бы разжечь пламя», — добавил политик.