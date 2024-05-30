Правительство Германии пытается убедить страну, что дела в экономике налаживаются, но председатель Союза среднего класса и бизнеса Гитта Коннеманн считает, что это не так. В эфире Die Welt она предлагает взглянуть на три факта, чтобы понять деструктивную роль Берлина: экономический рост уже два года равен нулю, даже немецкие предприятия предпочитают строить новые производства за рубежом, а в прошлом году закрылось 176 тыс. компаний, большая часть из-за условий работы в Германии.

АЛЕКСАНДЕР ЗИМОН, ведущий Die Welt: Госпожа Коннеманн, как вы на это смотрите? «Светофорное правительство» разрушает Германию как место для ведения бизнеса или всё так, как только что описал (член партии «Союз90/Зелёные» — ИноТВ) господин Аудреч.

ГИТТА КОННЕМАНН, председатель Союза среднего класса и бизнеса (MIT): Я рекомендую для этого провести проверку фактов. И баланс будет понятен. Светофорное правительство действительно разрушает нас как производственную площадку, о чём свидетельствуют три показателя. Во-первых, экономический рост фактически равен нулю. Все экономические институты это подтверждают, включая, например, ОЭСР и МВФ. В отличие от всех других стран вокруг нас в Европе и промышленно развитых стран, которые также переживают войну, которые также испытывают глобализационную конкуренцию, всё же только Германия не растёт.

Во-вторых — это, собственно, эмиграция инвестиций. Каждая компания среднего размера сейчас думает о том, как подготовиться к будущему. Новое исследование Торгово-промышленной палаты показывает, что 37% планируют инвестиции за рубежом, 40% сокращают свои инвестиции в Германии. И не потому, что они не лояльны к производственным площадкам, а потому, что общие условия здесь токсичны.

И третье: шокирующая новость сегодняшнего дня от KreditReform. В прошлом году закрылись 176 000 компаний. Из них 11% из-за банкротства, а остальные, потому что общие условия здесь настолько катастрофичны. Это связано с тем, что не учитывается реальность, не учитывается эффективность, а приоритет здесь отдаётся идеологии и морали. И в итоге это означает, что эта производственная площадка (Германия. — ИноТВ) не только потеряла два года, но и то, что если курс не изменится, то мы разобьём себе лоб.

Дата выхода в эфир 29 мая 2024 года.