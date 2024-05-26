CNN: ворует наши голоса — у американских актёров большие претензии к искусственному интеллекту
ПОЛ СКАЙ ЛЕРМАН, актёр озвучивания: Словно призраки… Мы где-то между реальностью и фантазией…
ПОЛ СКАЙ ЛЕРМАН, актёр озвучивания: Словно призраки… Мы где-то между реальностью и фантазией…
В Приморском крае прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении американского гражданина Гордона Блэка, арестованного по обвинению в краже и угрозе убийством.
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области.
Один из операторов FPV-дронов армии России за время СВО уже ликвидировал более 300 военнослужащих ВСУ.
В Сыктывкаре мужчина напал с ножом на сотрудницу службы доставки еды и нанёс ей несколько ударов, в результате чего женщина скончалась в больнице.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида после предупреждения со стороны Северной Кореи о планах запуска спутника-шпиона приказал министрам провести сбор информации и оповестить население.
Страны ЕС и их граждане находятся в списке главных проигравших в результате конфликта на Украине.
В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА.
Опасность атаки беспилотников объявили в Курской области.
Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон думает, что у Украины есть право наносить удары по территории России.
Власти США, Японии и Южной Кореи полагают, что КНДР в случае запуска ракеты-носителя со спутником нарушит резолюции Совета Безопасности ООН.
Недостаток взрывчатых веществ в ЕС замедляет производство оружия, которое западные страны передают ВСУ.
Суд Кишинёва продолжит рассматривать дело, в рамках которого главу Гагаузии Евгению Гуцул обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещённой в Молдавии партии «Шор».
КНДР предупредила Японию о планах запустить спутник в период с 27 мая по 4 июня.
Количество утечек данных британского Министерства обороны выросло почти в пять раз с 2018 года.
В результате удара в Рафахе израильская армия ликвидировала главу штаба движения ХАМАС на Западном берегу реки Иордан.
Действующий литовский лидер Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов, набрав 74,43% голосов.
Ближайшие несколько месяцев покажут, каковы перспективы евроинтеграции Грузии.
ЦАХАЛ нанёс удары в Рафахе по комплексу ХАМАС, где находились представители палестинского движения.
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался на тему будущего в российском клубе.
Парламент Грузии 27 мая приступит к процедуре преодоления вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах.
Американский хоккеист «Динамо» Бреннан Менелл, получивший гражданство РФ, назвал российские блюда, которые ему не нравятся.
Замначальника Генштаба ВСУ Владимир Горбатюк и экс-командующий силами логистики украинской армии Олег Вишневский объявлены в розыск.
Средства ПВО армии России сбили беспилотник над Орловской областью.
«Торпедо» заняло второе место в финале молодёжного Кубка мира по футзалу.
Цены на газ в Литве в 2023 году выросли на 67,6%.
Греческий «Панатинаикос» обыграл испанский «Реал» в финальном матче баскетбольной Евролиги.
На северо-западе Рафаха в секторе Газа в результате ударов со стороны ЦАХАЛ погибли более 30 человек.
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность обязательного внедрения в школьные занятия физкультурой таких русских видов спорта, как городки, чижик и вышибалы.
Сборная Чехии выиграла чемпионат мира по хоккею.
Генсек ООН Антониу Гутерреш встревожен невыполнением постановления Международного суда ООН по Газе.
Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера «Манчестер Сити» летом 2025 года.
В ДТП на юго-востоке Турции погибли 11 человек, ещё около 30 пострадали.
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев призвал российских игроков уезжать в Европу.
Минобороны России заявило, что готово оказать Армении помощь в ликвидации последствий наводнения и селей.
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о том, зовут ли российские игроки, которые выступают за европейские клубы, присоединиться к ним.
Женщина получила ранение в результате обстрела посёлка Железная Балка в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ.
Российский боец Пётр Ян ответил на вызов американца Генри Сехудо.
Средства ПВО сбили БПЛА самолётного типа над Брянской областью. Пострадавших нет.
В целях укрепления международного сотрудничества в столице республики Буркина-Фасо Уагагадугу прошёл гала-вечер бокса между российскими и африканскими спортсменами.
Воздушная тревога объявлена в трёх регионах Украины.
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями в третий раз.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине, не просчитав, во что это обойдётся.
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о возможном отъезде в Европу.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал идею возвращения всеобщего воинского призыва в ЕС безумной.
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об угрозах обстрела со стороны ВСУ с применением боеприпасов с отравляющим веществом.
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о самом сложном моменте во главе команды.
США примут участие в саммите в Швейцарии в июне, пишет агентство Reuters.
Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла пробиться во второй круг турнира «Ролан Гаррос».
Европейским странам необходимо до конца поддерживать Украину, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Константина Тюкавина из «Динамо» признали лучшим игроком сезона-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ).