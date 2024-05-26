CNN: ворует наши голоса — у американских актёров большие претензии к искусственному интеллекту

Сегодня для того, чтобы воспроизвести чей-либо голос, искусственному интеллекту достаточно получить его образец — после этого вашим голосом может быть озвучено всё, что угодно. Именно из-за этого американские актёры озвучивания, которые подробнее рассказали CNN о данной проблеме, сегодня судятся с компанией, занимающейся ИИ. Как отмечает телеканал, с подобной неприятностью сталкиваются даже такие известные актёры, как Скарлетт Йоханссон.

ПОЛ СКАЙ ЛЕРМАН, актёр озвучивания: Словно призраки… Мы где-то между реальностью и фантазией…

ЛИННЕА СЕЙДЖ, актриса озвучивания: Достаточно всего лишь тридцатисекундной записи вашего голоса, чтобы создать его реалистичную копию.

ПОЛ СКАЙ ЛЕРМАН: Это крайне сильно тревожит.

Это Пол и Линнеа, оба они актёры озвучивания. Как они нам рассказали, в 2019-2020 годах их нанял на работу клиент с намерением использовать их голоса для «научных исследований» и «тестирования для радиорекламы». По словам наших героев, им сказали, что их голоса не будут использоваться ни в каких других целях. Но спустя годы, слушая один из подкастов, они сделали шокирующее открытие.

ПОЛ СКАЙ ЛЕРМАН: В нём говорилось о потенциальных угрозах, связанных с искусственным интеллектом и о том, как он может повлиять на индустрию развлечений. Ведущий брал интервью у одной из таких сущностей — у искусственного интеллекта. И тут этот ИИ начинает говорить моим голосом. Нам пришлось остановить машину.

ЛИННЕА СЕЙДЖ: Мы замерли, как вкопанные.

Вы моментально поняли: «Это мой голос. Но на деле я такого никогда не говорил»?

ПОЛ СКАЙ ЛЕРМАН: Даже на миг не было колебаний.

Вскоре они выяснили, что, по их заявлениям, синтезированные версии их голосов, используют не только в подкастах.

СИНТЕЗИРОВАННЫЙ ИИ МУЖСКОЙ ГОЛОС: Встречайте Genny от Lovo — искусственный интеллект, позволяющий быстро и легко синтезировать закадровый голос для задач маркетинга, электронного обучения, озвучивания документальных фильмов или аудиокниг, создания анимационного и игрового контента и многого другого. Необходимо создать качественный озвученный контент...?

Только что мы прослушали то, что, по вашим словам, является синтезированной ИИ копией вашего голоса.

ПОЛ СКАЙ ЛЕРМАН: Да.

И какие у вас по этому поводу чувства?

ПОЛ СКАЙ ЛЕРМАН: Меня это до сих пор возмущает — не только из-за возможных последствий для моей карьеры, но и из-за того, что это посягательство на меня… мою индивидуальность, мой образ, мой голос... Озвучивается текст, который я не соглашался произносить. Я не давал на это согласия, не получил должную компенсацию и больше ни на что не могу повлиять.

Не могли бы вы немного поговорить своим «рекламным» голосом, чтобы мы могли, так сказать, сравнить?

ПОЛ СКАЙ ЛЕРМАН: Разумеется. «Встречайте Genny от Lovo — искусственный интеллект, позволяющий быстро и легко синтезировать закадровый голос для задач маркетинга, электронного обучения, озвучивания документальных фильмов или аудиокниг, создания анимационного и игрового контента и многого другого».

Можно включить и запись с голосом Линнеи?

СИНТЕЗИРОВАННЫЙ ИИ ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Вашему ребёнку трудно даётся чтение? Он не очень хорошо справляется с математикой? Наши аттестованные преподаватели готовы помочь вашему сыну или дочери преодолеть страхи, которые вызывают у них чтение, письмо, арифметика и многое другое.

Линнеа, вы говорили, что голос — ваш основной рабочий инструмент. То есть, подобный текст вы могли бы озвучить, но конкретно этих слов не произносили?

ЛИННЕА СЕЙДЖ: В первой части ролика действительно говорю я — это аудиофайлы, которые я им предоставила. Они до сих пор хранятся у меня на внешнем диске, который мы нашли, когда выяснили, кто это был и когда поступал заказ. А во второй части — это уже мой голос, синтезированный ими с помощью ИИ.

СИНТЕЗИРОВАННЫЙ ИИ ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Вашему ребёнку трудно даётся чтение? Он не очень хорошо справляется с математикой? Наши аттестованные преподаватели...

То есть, переход здесь?

ПОЛ СКАЙ ЛЕРМАН: Да.

СИНТЕЗИРОВАННЫЙ ИИ ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: ...готовы помочь вашей дочери или сыну преодолеть страхи, которые вызывают у них чтение, письмо, арифметика и многое другое.

Ничего себе!

ЛИННЕА СЕЙДЖ: Да.

ПОЛ СКАЙ ЛЕРМАН: И когда она предоставила им эти аудиозаписи, там сказали, что это исключительно для внутреннего пользования и ни в ком случае не для публичного.

Звучит действительно очень похоже на вас. Но откуда вы знаете, что это действительно ваш голос? Как вы можете заявлять об этом с полной уверенностью?

ПОЛ СКАЙ ЛЕРМАН: Сейчас нам теперь уже известно, что та самая компания, которая обратилась к нам за услугами — мы предоставили им аудиозаписи и они их приняли — занимается манипуляциями с получаемыми аудиозаписями в целях клонирования голосов. Для нас всё предельно очевидно.

По словам Пола и Линнеи, им было неизвестно, что их клиентом выступала компания Lovo, на которую они сейчас подали в суд. В коллективном иске они заявляют, что их голоса «украдены компанией Lovo и продвигаются ей на рынке обманным путём». Согласно The New York Times, адвокат, представляющий интересы Lovo, эти заявления отрицает. CNN обратился за комментариями в саму компанию, но ответа не последовало.

Какова была ваша реакция на новость о том, что адвокаты Скарлетт Йоханссон направили письмо организации OpenAI в рамках ситуации, напоминающей вашу?

ПОЛ СКАЙ ЛЕРМАН: Надеюсь, случай Скарлетт Йоханссон заставит людей задуматься — такое может произойти с каждым вне зависимости того, насколько ты влиятелен или какую индустрию представляешь. Хочется верить, что вся эта история станет предостережением для тех, кто до сих пор не верит, что такая проблема сегодня существует.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 25 мая 2024 года.