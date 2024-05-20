Sky News Оригинал

Sky News: гибель Раиси не изменит внешнюю политику Ирана

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Смерть президента Ибрагима Раиси будет иметь далеко идущие последствия для Ирана, считает корреспондент Sky News Алистер Банкалл. Но вместе с тем он призывает не ожидать серьёзных изменений в политике Тегерана, как внутри страны, так и за её пределами.
Sky News: гибель Раиси не изменит внешнюю политику Ирана
AP

Президент Ибрагим Раиси был вторым по значимости человеком в Иране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Смерть политика будет иметь далеко идущие последствия, пишет ближневосточный корреспондент Sky News Алистер Банкалл.

В месте с тем, по его словам, в Исламской республике существуют «механизмы» на случай подобных непредвиденных ситуаций. В ближайшее время бразды правления перейдут вице-президенту Мохаммаду Мохберу, и в течение 50 дней в стране пройдут выборы. 
 
Скорее всего, преемником Раиси станет кандидат, которого поддержит аятолла. Более того, им наверняка окажется ещё один «ультраконсервативный сторонник жёсткой линии», поскольку возврат к власти умеренных сил является маловероятным, рассуждает автор статьи.
 
«Точно так же нам не следует ожидать каких-либо существенных изменений во внешней активности Ирана или его участии в войне в секторе Газа. Всё будет идти как обычно, насколько это возможно», — подчёркивает Банкалл.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Sky News Великобритания Европа
теги
Ближний Восток вооруженный конфликт Иран сектор Газа смерть
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров