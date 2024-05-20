Sky News: гибель Раиси не изменит внешнюю политику Ирана

Смерть президента Ибрагима Раиси будет иметь далеко идущие последствия для Ирана, считает корреспондент Sky News Алистер Банкалл. Но вместе с тем он призывает не ожидать серьёзных изменений в политике Тегерана, как внутри страны, так и за её пределами.
Президент Ибрагим Раиси был вторым по значимости человеком в Иране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Смерть политика будет иметь далеко идущие последствия, пишет ближневосточный корреспондент Sky News Алистер Банкалл.
В месте с тем, по его словам, в Исламской республике существуют «механизмы» на случай подобных непредвиденных ситуаций. В ближайшее время бразды правления перейдут вице-президенту Мохаммаду Мохберу, и в течение 50 дней в стране пройдут выборы.
Скорее всего, преемником Раиси станет кандидат, которого поддержит аятолла. Более того, им наверняка окажется ещё один «ультраконсервативный сторонник жёсткой линии», поскольку возврат к власти умеренных сил является маловероятным, рассуждает автор статьи.
«Точно так же нам не следует ожидать каких-либо существенных изменений во внешней активности Ирана или его участии в войне в секторе Газа. Всё будет идти как обычно, насколько это возможно», — подчёркивает Банкалл.
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