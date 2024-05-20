Финансовая помощь США для Украины не бескорыстна: рано или поздно придётся вернуть долги, предупреждает французский журналист Жан-Лу Изамбер. В эфире TVL он объяснил, что американские корпорации намерены воспользоваться реформами Киева и прибрать к рукам целые сектора украинской экономики.
ЖАН-ЛУ ИЗАМБЕР, независимый журналист-расследователь в вопросах финансов, экономики и политики: Это объяснил «экономический убийца» Джон Перкинс, у которого я брал интервью. Он сказал: Жан-Лу, это следует объяснить, потому что в США люди также верят, что Украине выделили пожертвования…
ВЕДУЩИЙ: Что это бесплатно.
ЖАН-ЛУ ИЗАМБЕР: Вот именно. Он мне сказал, что на самом деле это кредиты. Для США главное, чтобы вместе с такими конфликтами появлялись долги, потому что рано или поздно дружескому государству, где военное положение, придётся по крайней мере вернуть эти долги.
Украинская экономика выживает только благодаря миллиардам долларов и евро, которые вливают США и Евросоюз. Так что я бы сказал, что сейчас её экономику держат за горло.
Решение, о котором совершенно ясно в одном из документов говорит банк Ротшильдов, состоит в том, чтобы захватить — они так не говорят… Воспользоваться реформами, которые проведёт украинское правительство. В результате каждая из этих транснациональных компаний согласно своим навыкам и профессиям cможет выбрать самый прибыльный сектор экономики.
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