Экс-спикер палаты представителей Гингрич: Байден не уважает конституцию США и не верит в верховенство закона

Белый дом воспользовался привилегией исполнительной власти, чтобы не обнародовать аудиозаписи ответов Джо Байдена на вопросы спецпрокурора Роберта Хёра, который расследовал дело о ненадлежащем обращении президента с секретными документами. В интервью Fox News бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич назвал это очередным примером неуважения Байдена и его команды конституции и презрения верховенства закона.

МАРК ЛЕВИН, политический обозреватель: Америка, добро пожаловать обратно на шоу. С нами на связь выходит наш дорогой друг бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич. На днях президент Соединённых Штатов воспользовался привилегией исполнительной власти, чтобы прикрыть свою задницу. Не ради президентства, не ради разделения полномочий, а ради избрания на второй срок. Байден воспользовался привилегией исполнительной власти, потому что конгресс собирается призвать палату представителей обвинить Меррика Гарленда в неуважении к конгрессу за отказ обнародовать аудиозаписи ответов президента Джо Байдена на вопросы спецпрокурора Роберта Хёра.

И это настоящее препятствование. Препятствование со стороны Джо Байдена, препятствование по вопросу его обращения с секретными документами и так далее, и тому подобное. Они пользуются привилегией исполнительной власти. Но это не является поводом к использованию привилегии исполнительной власти.

Также я хочу поделиться с вами вот чем: восемь раз, когда комитет по расследованию событий 6 января, созванный Нэнси Пелоси, требовал какие-либо президентские документы, Байден отказывался от привилегии исполнительной власти. Восемь раз! Таким образом, десятки тысяч документов, которые должны были храниться в администрации президента, были переданы комитету Нэнси Пелоси и Лиз Чейни. Но здесь, когда они хотят точно знать, что сказал Джо Байден, не как президент, а в рамках этого расследования, он использует привилегию исполнительной власти. Что вы думаете по этому поводу?

НЬЮТ ГИНГРИЧ, бывший спикер палаты представителей конгресса США: Это парень мошенник и лжец, поэтому он ведёт себя, как мошенник и лжец. Пока он президент, надо исходить из того, что конституция имеет очень ограниченное применение, верховенство закона практически не имеет применения. Он будет делать всё, что угодно, и ему сойдёт это с рук. Мне кажется, что любые попытки определить Байдена или его назначенцев в рамках традиционной американской системы являются просто непониманием того, кто они такие. Это люди, которые абсолютно не уважают конституцию и презирают верховенство закона. И они уверены, что это сойдёт им с рук. Это лишь очередной тому пример.

Дата выхода в эфир 19 мая 2024 года.