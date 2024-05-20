Das Erste: в лице Раиси Иран потерял не только президента, но и преемника Али Хаменеи

Гибель президента Ирана не приведёт к возобновлению беспорядков в Иране, но она усложняет вопрос политической преемственности. Das Erste указывает, что Ибрагим Раиси считался наиболее вероятным кандидатом на смену 85-летнему аятолле Али Хаменеи. Помимо Раиси среди кандидатур у сторонников жёсткой линии в Иране остался лишь сын Хаменеи — Моджтаба Хамении. Но передача власти от отца к сыну в Иране считается «рискованной».

«Не следует ожидать, что смерть иранского президента ввергнет страну в новый кризис», — сообщает немецкий телеканал Das Erste. Но она, очевидно, по-новому ставит вопрос о преемнике духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Последнему в этом году исполнилось 85 лет, и «Раиси считался многообещающим кандидатом на смену аятолле, который слаб здоровьем».

Раиси доказал преданность делу исламской революции, «считался безжалостным, когда дело касалось дела Исламской республики», смог справится с протестами, разгоревшимися в 2022 году. Теперь же есть потенциал для их возобновления. «Внутриполитическая ситуация в стране далеко не стабильна». Аятолле Али Хамении придётся «лично вмешаться» в процесс избрания преемника Раиси, чтобы он «прошёл гладко», — полагает телеканал.

Но «ещё важнее, чем вопрос о том, кто станет новым президентом Ирана, является преемственность духовного лидера». Без Ибрагима Раиси, по мнению Das Erste, у Хамении остался лишь один кандидат в преемники — его сын Моджтаба Хаменеи. Так же, как и Раиси, он принадлежит к «лагерю сторонников жёсткого курса», но если погибший президент пришёл к власти из органов юстиции, то Моджтаба Хаменеи опирается «спецслужбы и аппарат пропаганды».

До сих пор Моджтаба Хаменеи оставался в тени, во многом из-за позиции своего отца, но теперь он становится всё более вероятным кандидатом. В то же время «попытка передать (власть — ИноТВ) в наследство от отца к сыну считается рискованной». Усиливает позиции Моджтаба Хамении его связи с КСИР*, который «сыграл ключевую роль» в подавлении протестов в 2022 году, и поэтому «может сказать веское слово, когда речь идёт о будущем Исламской республики».

* Корпус стражей исламской революции (прим. ИноТВ)