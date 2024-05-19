Раньше Германия была оплотом стабильности, поэтому она всегда играла важную роль во внешней политике. Однако нынешнее «светофорное» правительство, которое само близко к распаду, продолжает разваливать страну, отмечает бывший журналист ZDF Петер Хане в выпуске NIUS. У Германии когда-то была хорошая репутация, но теперь она разрушается, а немцы недовольны правительством и своим благосостоянием.

Журнал The Economist в последнем онлайн-выпуске вынес уничтожающий вердикт «светофорному» правительству в Германии: правящая коалиция не в состоянии удержать собственную сплочённость и близка к распаду, а настроения среди населения упаднические и могут ухудшиться ещё сильнее.



В последние годы «светофорное» правительство прижимало к стенке бизнес, совершая одну ошибку за другой. Райнер Фаус, управляющий директор института политических исследований Ollytix, заявил по этому поводу: «Немцы часто недовольны своим правительством, но я никогда не видел, чтобы общее настроение было настолько плохим!» В эфире NIUS ветеран телеканала ZDF Петер Хане зашёл в оценке ситуации в стране ещё дальше. По его словам, «Германия представляет опасность для всего мира, потому что стабильность Германии всегда была важна для внешней политики».



«Возьмём, к примеру, конфликт на Украине. В этом вопросе мы были тяжеловесами. Теперь уже нет», — отметил Хане и сразу же назвал причину. Раньше Германию боялись и уважали, потому что она всегда позиционировала себя как важного игрока, со мнением которого необходимо считаться. «У Германии была хорошая репутация. Теперь мы её разрушаем. Проблема Германии в том, что мы сами себя уничтожаем!» — негодует бывший журналист ZDF.



«Нельзя делать мировую политику с идиотами», — подчеркнул Хане. Раньше Германия раньше была ключевым партнёром для многих стран, но теперь ситуация изменилась. «Как они собираются это делать с госпожой Бербок, которая говорит, что страны, находящиеся за десятки тысяч километров от нас, так важны для нас?»