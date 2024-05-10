Politico: новые перестановки в свите Зеленского — Рада отправила в отставку сразу двух министров

Верховная рада проголосовала за отставку министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского и министра инфраструктуры Александра Кубракова, пишет Politico. Сольский обвиняется в незаконном завладении государственной землёй, и сам подал в отставку в конце апреля. Кубраков, в свою очередь, назвал своё отстранение от должности неожиданным, отметив, что никто в правительстве не обсуждал с ним этот вопрос.

В рамках кадровых перестановок, анонсированных Владимиром Зеленским в марте, Рада проголосовала за отставку министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского и министра инфраструктуры Александра Кубракова, сообщает Politico.

По данным издания, Сольский занимал должность с 2022 года. В апреле Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о его причастности к незаконному приобретению государственной земли стоимостью 291 млн гривен, то есть около €6,9 млн. Несколько дней спустя министра арестовали, а затем освободили под залог в 75,7 млн гривен. Сольский опроверг все обвинения, но на следующий день подал в отставку. В ходе голосования украинский парламент принял его отставку.

Кубраков, отвечавший за инфраструктуру и восстановление Украины, работал в правительстве с 2021 года, и также был отправлен в отставку в результате кадровых перестановок. Хотя, как отмечает Politico, для него это, похоже, стало неожиданностью.

«Я всегда готов к открытому диалогу и подробному отчету о работе министерства во всех сферах моей ответственности», — заявил Кубраков, добавив, что с ним никто в правительстве не обсуждал его отстранение от должности.