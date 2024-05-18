Немецкий полковник: Украина медлила слишком долго, поэтому тактика России оказалась успешной

России удалось удлинить линию фронта на Украине, поэтому киевские войска вынуждены перебрасывать на новые участки резервы, которые и без того необходимы в других местах. Как отмечает отставной полковник Вольфганг Рихтер в интервью телеканалу Welt, тактика России имеет успех, а Украина слишком долго медлила с новым законом о военной службе, поэтому теперь ей не хватает солдат — и это её главная проблема.

Вы говорили, что русские попытались создать ещё один фронт, но добьются ли они там успеха, покажет время. Также это относится и к тому, что касается военного материала. Как генерал НАТО вы представляете точку зрения, что у России сейчас недостаточно военных. Однако что это значит для других участков фронта? Мы постоянно видим бои — даже Севастополь, Крымский* полуостров — всё это также продолжает развиваться. Как вы оцениваете ситуацию там?

ВОЛЬФГАНГ РИХТЕР, немецкий полковник в отставке: Это именно тот момент, с которого я хотел начать: с того, что русские добились удлинения линии фронта — потому что у них до сих пор, как и прежде, есть в распоряжении достаточно сил — тут можно говорить о 650 тыс. солдат, которые участвуют в спецоперации на Украине. Не все они, впрочем, находятся на украинской территории. Частично они размещаются на российской территории, и поддерживают войска оттуда ракетными атаками или авиаударами. Как бы там ни было, их число таково.

Хотя на украинской стороне присутствует номинально около 800 тыс. мужчин и женщин в военной форме с оружием в руках, в большинстве своём они находятся не на фронте, а входят в состав национальной полиции, пограничной службы или местной обороны.

А фронтовая мощь Украины — это как раз то, что на самом деле вызывает тревогу. Она существенно снизилась. Теперь им нужно снова отправить войска на этот новый участок фронта, то есть высвободить резервы с тех участков, где ситуация также жаркая. Вы справедливо упомянули о южном фронте. Вы, конечно, также хотели указать на Донецк**, на территории к западу от Бахмута, и Авдеевку, где по-прежнему осуществляются сильные атаки.

Российская тактика здесь, вероятно, заключается в том, чтобы проводить по несколько параллельных атак, чтобы истощить украинские силы и принудить их именно к тому, что сейчас происходит, то есть оттянуть резервы, чтобы прикрыть новые участки фронта. И в этом сейчас состоит основная опасность — не в недостатке боеприпасов или в нехватке ожидаемых поставок оружия с Запада, в первую очередь, от США, которые долго тянули, последние шесть месяцев. Нужно решить проблему с нехваткой кадров. И тут украинцы, на мой взгляд, слишком долго медлили, прежде чем принять этот новый закон о воинской службе. Он вступает в силу только в эти выходные. Это означает, что до того момента как будут сформированы новые резервы, пройдут месяцы, потому что надо их организовать и упорядочить, а также обучить их. Нельзя отправлять в бой необученных рекрутов, это привело бы к опустошительным потерям.

Дата выхода в эфир 18 мая 2024 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).