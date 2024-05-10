WION: Сильвестр Сталлоне выставляет на аукцион 11 часов из своей коллекции

Американский актер Сильвестр Сталлоне планирует выставить наручные часы из своей личной коллекции на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке, сообщает WION. На торги будут выставлены 11 роскошных наручных часов, в том числе Patek Philippe 5711 Nautilus и Rolex 228235 Day-Date.
Новости для любителей и коллекционеров часов. Легенда Голливуда, Сильвестр Сталлоне, выставит на аукцион кое-что из своей коллекции.
11 роскошных часов Сталлоне будут представлены на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке. Среди них чрезвычайно редкие Patek Philippe Grandmaster Chime, которые многие любители часов и мастера часовых дел считают одними из самых сложных наручных часов. В Sotheby’s их назвали «святым граалем» мира часов. Эти часы впервые выставляются на коммерческий аукцион. Chime Сталлоне оценивается в диапазоне 2,5-5 млн долларов (однако с началом аукциона эта сумма наверняка вырастет).
На продажу также будут выставлены [часы] Patek Philippe 5711 Nautilus, Rolex 228235 Day-Date, Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon 50th Anniversary и Piaget Polo Grande. У Сильвестра Сталлоне была без преувеличения довольно успешная карьера в Голливуде на протяжении почти пяти десятилетий. За это время Сталлоне успел собрать внушительную коллекцию элитных часов. И теперь некоторые из этих экземпляров будут выставлены на аукционе Sotheby’s, который стартует 5 июня.
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