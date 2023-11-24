NTD: в США уйдёт с молотка стул с автографом Элвиса Пресли

Стул с автографом Элвиса Пресли выставляют на аукцион в США. Как передаёт NTD, считается, что на нём певец сидел во время своего тайного отпуска в 1959 году. На торги также выставят и другие вещи музыканта. Эксперты говорят, что инвестиции в Элвиса превосходят фондовый рынок последние 25 лет подряд и станут хорошим вложением денег.

Этот стул с автографом Элвиса Пресли впервые выставляют на аукцион. Считается, что на нём певец сидел во время своего тайного отпуска в 1959 году, всего за две недели до того, как он встретил Присциллу Пресли.

БРИДЖИТТ КРУЗ, основательница аукционного дома: Они часто сидели на летней террасе бара. И Элвис всегда сидел на одном и том же стуле. Итак, по прошествии двух недель он подписал этот стул.

Аукцион проводит Kruse GWS Auctions. На торги он выставит и другие вещи Пресли. Среди них два кольца, которые когда-то принадлежали музыканту.

БРИДЖИТТ КРУЗ: Это подарили его секретарше Пэт Уэст, жене члена мемфисской мафии Реда Уэста. А это особенное кольцо было фактически последним подарком, который Элвис сделал своему отцу. Оно украшено облучённым жёлтым бриллиантом весом почти три карата, который, по мнению Элвиса, должен был сохранить его отцу хорошее здоровье.

По словам основательницы дома, лоты станут хорошим вложением денег.

БРИДЖИТТ КРУЗ: На самом деле инвестиции в Элвиса, как известно, превосходят фондовый рынок последние 25 лет подряд.

Это будет крупнейшая распродажа памятных вещей знаменитостей, когда-либо проводившаяся аукционным домом. С молотка уйдёт более 400 предметов.

Лоты состоят из личных вещей, рекламных материалов и плакатов. В их числе плакат с шоу знаменитого британского гитариста-виртуоза Джеффа Бека.

Также будут выставлены вещи современных поп-звёзд: наряд Бейонсе, куртка от Эда Ширана и перчатки, заказанные рэпером Offset.

Онлайн и живые продажи начнутся 2 декабря в Лос-Анджелесе в штате Калифорния, а также в Орландо в штате Флорида.

Дата выхода в эфир 23 ноября 2023 года.