NTD: в США уйдёт с молотка стул с автографом Элвиса Пресли

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Fox News: Байден на протяжении 50 лет принимает неверные решения по внешней политике США Fox News
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Bloomberg: в новой холодной войне США рискуют повторить судьбу Советского Союза Bloomberg
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«Известия»: в правительстве выступили против запрета продажи вейпов
В правительстве не поддерживают запрет на розничную торговлю никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями, а также устройствами для их потребления.
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DR: вернувшиеся с Украины датские наёмники не получат помощи от властей
Обозреватель радио DR Нанна Нёрбю Хансен заявила, что датские наёмники, вставшие на сторону Украины, не смогут получить поддержки от властей.
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RS: Западу придётся отменить санкции, чтобы Россия согласилась на мир
Аналитик София Ампгкариан выразила мнение, что западные санкции против России потерпели полный провал, а для заключения мирного соглашения на Украине их потребуется отменить.
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СК: в Ростовской области завели дело после гибели от угарного газа четырёх детей
Следователи в Красносулинском районе Ростовской области возбудили уголовное дело по факту гибели четырёх детей в возрасте от 6 лет до 15 лет от отравления угарным газом.
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RTE: в Дублине силовики перекрыли центр города после начавшихся беспорядков
Правоохранители в ирландской столице Дублине полностью перекрыли доступ к центральной улице города, которая была охвачена протестами после инцидента с нападением на детей.
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Чолаку: Румыния не готова выполнить решение ЕСПЧ о правовом статусе однополых пар
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил в интервью радио Europa FM, что страна не готова выполнить решение Европейского суда по правам человека о правовом статусе однополых пар.
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МЧС доставило новую партию гумпомощи в сектор Газа
Директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко заявил, что ведомство доставило очередную партию гуманитарного груза в сектор Газа.
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МЧС предложило давать выходной россиянам в чрезвычайных ситуациях
МЧС России разработало поправки в Трудовой кодекс, согласно которым россиянам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, необходимо предоставлять оплачиваемый выходной и до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты.
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В Домодедово прибыл новый борт МЧС с россиянами, эвакуированными из сектора Газа
Очередная группа эвакуированных из сектора Газа россиян в составе 103 человек доставлена в Россию в аэропорт Домодедово.
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МЧС: за сутки через КПП «Рафах» прошёл 101 россиянин
За минувшие сутки границу сектора Газа через КПП «Рафах» прошла группа из 101 россиянина.
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Гладилин: «Спартаку» будет очень сложно в матче с «Балтикой»
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин уверен, что матч 16-го тура чемпионата России в Калининграде с местной «Балтикой» не станет лёгкой прогулкой для футболистов московской команды.
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RT поговорил с пленным боевиком «Кракена», который выдал важные данные о ВСУ
RT поговорил с пленным боевиком украинского нацбата «Кракен». Благодаря переданной им информации мог быть уничтожен один из командиров с позывным Чили.
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UOL: «Зенит» готов заплатить €18 млн за бразильца Артура
Нападающий бразильского «Палмейраса» Артур может продолжить карьеру в петербургском «Зените».
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В Чёрном море может сформироваться международная группа по борьбе с минами ВСУ
Заместители министров иностранных дел и обороны Турции, Болгарии и Румынии обсудили план создания рабочей группы по борьбе с украинскими морскими минами в Чёрном море.
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Рылов — о результатах на чемпионате России: мышцы дали о себе знать
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов признался, что не ставил больших целей на чемпионате России по плаванию на короткой воде 2023 года в Санкт-Петербурге.
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Финляндия закрывает дополнительно три КПП на границе с Россией
Правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия людей через пропускные пункты на границе с Россией временно прекращает работу трёх КПП на северо-востоке страны — «Вартиус», «Салла» и «Куусамо».
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Защитник ХК «Спартак» Вишневский выбыл из-за травмы на неопределённое время
Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что защитник Дмитрий Вишневский не сможет помочь команде в выездном турне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за повреждения.
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Белоус: без нарушения спортивного режима Жалолиддинов может вернуться в РПЛ
Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус считает, что потенциал Жасура Жалолиддинова позволяет полузащитнику играть в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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В Госдуме предложили уменьшить транспортный налог для льготных категорий граждан
Законопроект, направленный на уменьшение транспортного налога для льготных категорий граждан независимо от мощности двигателя автомобиля, был разработан депутатами фракции ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким.
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CNN: Израиль 24 ноября отпустит 39 заключённых в рамках соглашения с ХАМАС
Израиль в рамках соглашения с палестинским движением ХАМАС в пятницу, 24 ноября, отпустит 39 палестинских заключённых.
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Жители Новокаховского района рассказали RT, как живут и помогают друг другу
Корреспондент RT Иван Полянский показал, как сейчас живут в Новокаховском районе Херсонской области, где, помимо взорванной ГЭС, ежедневно происходят артобстрелы и атаки дронов.
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Девочка погибла, ещё одна ранена в результате наезда автомобиля в Махачкале
В Махачкале водитель сбил двух девочек, в результате чего одна погибла, а вторую госпитализировали.
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Правительство Румынии одобрило запрос Минобороны о закупке 200 ракет для ЗРК Patriot
Правительство Румынии одобрило на заседании запрос Министерства национальной обороны о начале формальностей по закупке ракет типа PAC-2 GEM-Т для ЗРК Patriot.
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В Новочеркасске Ростовской области произошла авария на крупном водоводе
Авария произошла на водоводе, питающем Промышленный район Новочеркасска Ростовской области.
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Бабич — о конкуренции с Джикией: не хотел бы становиться проблемой
Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич дал понять, что рад возвращению капитана команды Георгия Джикии к тренировкам в общую группу.
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Детские новогодние подарки предложили сделать патриотичными и полезными
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть вопрос о введении рекомендаций по составу сладких новогодних подарков для школьников. По его словам, такие наборы могли бы содержать более полезные продукты, а также, например, патриотические нашивки или модные аксессуары, прославляющие историю и величие России.
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В Ростовской области четверо детей погибли из-за отравления угарным газом
Четверо детей отравились угарным газом и погибли под Ростовом, сообщает МЧС России.
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Партия АдГ призвала к отставке правительства ФРГ и досрочным выборам
Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала к отставке правительства ФРГ и досрочным выборам.
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Банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России
Банки ОАЭ ужесточили контроль за счетами компаний России после усиления давления со стороны Соединённых Штатов в отношении соблюдения санкций.
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Недвижимость Коломойского в Алуште выставили на продажу за 446 млн рублей
Национализированную недвижимость предпринимателя Игоря Коломойского в посёлке Партенит в Алуште выставили на аукцион. Начальная цена актива составляет более 446 млн рублей.
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В Дублине после нападения мужчины с ножом начались массовые беспорядки
В центре Дублина после нападения мужчины с ножом на детей начались массовые беспорядки.
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Царукян постарается одержать досрочную победу в бою с Дариушем
Российский боец армянского происхождения лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян признался перед поединком с американцем Бенеилом Даришуем, что с нетерпением ждал сильного соперника.
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ЦАХАЛ сообщил, что уничтожил командующего военно-морскими силами ХАМАС в Газе
Израильская армия уничтожила командующего ВМС движения ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.
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«СТРАНА.ua»: взрывы раздаются в Полтавской области Украины
Взрывы раздаются в Полтавской области Украины, сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».
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Семейная пара из Иванова вывозит котов и кошек из горячих точек Донбасса
Коты и кошки из Донбасса, благодаря семейной паре из Иванова, находят новые дома: волонтёры Анна и Александр ездили в Донбасс за животными уже в седьмой раз, всё это они делают во время своего отпуска.
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Малышев: изучаем возможность сооружения лёгкой крыши на «Открытие Арене»
Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев не исключил, что на стадионе «Открытие Банк Арена» в ближайшее время может пройти небольшая реконструкция.
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Правительство России на полгода продлило квоты на вывоз минеральных удобрений
Российское правительство до 31 мая 2024 года продлило квоты на вывоз минеральных удобрений.
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Автобус с туристами столкнулся с легковой машиной и влетел в столб в Турции
Автобус с туристами столкнулся с легковой машиной и врезался в столб в турецкой провинции Денизли. Погибли турист из Таиланда и гид из Турции.
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Немчинов: для Брылина введение в зал славы «Нью-Джерси» стало неожиданностью
Серебряный призёр Олимпиады Сергей Немчинов считает, что Сергей Брылин должен был обязательно попасть в зал славы клуба Национальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз».
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Al Mayadeen: более 30 человек погибли при ударе Израиля по школе ООН в Джабалии
ВВС Израиля обстреляли здание школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере «Джабалия» в секторе Газа.
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Чубайс и Кудрин попали в новый список санкций, утверждённый Зеленским
Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс и бывший руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин подпали под новые украинские санкции, которые своим указом ввёл против России Владимир Зеленский.
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Джикия восстановился после перелома ребра и тренируется в общей группе «Спартака»
Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия сможет помочь своей команде в ближайших матчах чемпионата России по футболу.
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В Мурманской области планируют открыть три ПВР для иностранных беженцев
Три пункта временного размещения для иностранных беженцев планируется открыть в Мурманске, Кольском и Кандалакшском районах Мурманской области.
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Голдобин стал первым хоккеистом, набравшим 50 очков в КХЛ сезона-2023/24
Нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин продолжает ставить рекорды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.
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УНИАН: перевозчики Польши на границе перекрыли поставку военных грузов Украине
Польские перевозчики на границе перекрыли поставку критически важных военных грузов Украине.
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Самсоновой приятно завершить сезон в статусе первой ракетки России
Россиянка Людмила Самсонова призналась, что будет стараться в туре Женской теннисной ассоциации (WTA) сезона-2024 подняться в рейтинге как можно выше.
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CNN: внешняя политика Байдена пока больше вредит США, чем приносит пользу
Президент США Джо Байден заявил о взаимосвязи кризиса на Ближнем Востоке, Украине и Тайване, ссылаясь на «глобальную борьбу между демократиями и автократиями», но это утверждение не выдерживает никакой критики, считает эксперт аналитического центра Defense Priorities Кристофер Маккаллион.
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Юношеская сборная России по мини-футболу сыграет с командой из США
Юношеская сборная России по мини-футболу узнала своих соперников на групповом этапе международного турнира Copa Mundo do futsal в Бразилии.
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Управляющий «Открытие Холдинга» требует 9,8 миллиарда от Алекперова и Федуна
Управляющий «Открытие Холдинга» Мария Булатова попросила Московский арбитражный суд взыскать в пользу компании убытки в размере около 9,8 млрд рублей с Вагита Алекперова и Леонида Федуна.
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МВД: Эстония пока не планирует закрывать границу с Россией
Эстония пока не планирует по примеру Финляндии закрывать границу с Россией, заявил глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс.