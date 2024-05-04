Ким Айверсен: США терзает «эпидемия бездомности», но её никто не хочет обсуждать по-честному

Число американцев, не имеющих определённого места жительства, продолжает неуклонно расти — и особенно это ощущается в Калифорнии, констатирует независимая журналистка Ким Айверсен. Тем не менее, отмечает Айверсен в своей авторской передаче, власти страны предпочитают обсуждать другие проблемы — например, помощь Украине. Как заявил журналистке бывший калифорнийский политик Кевин Далтон, в правительстве почему-то не хотят прямо говорить о том, что проблема бездомности связана главным образом с распространением наркотиков.

Приветствуем вас на передаче Ким Айверсен! Большое вам спасибо, что нас смотрите.

Пока наши политики спорят о том, отправлять ли миллиарды долларов за рубеж — Украине и Израилю, — американцам в нашей собственной стране приходится бороться с бездомностью. Так что вне зависимости от того, есть у вас дом или нет, проблема это общая: разумеется, это серьёзный вопрос для бездомных, но и для тех из нас, кому повезло иметь дом, бездомность по-прежнему остаётся проблемой. Палаточные городки, грязь, фекалии, инфекции, да и чувство вины за то, что не можешь больше никак помочь людям. Но почему же мы не можем больше никак помочь? В чём проблема? Почему нам не под силу решить эту проблему? Почему ситуация год за годом становится всё хуже, даже несмотря на то, что налогоплательщики пускают на решение этой проблемы миллиарды долларов?

У нас в гостях сегодня — Кевин Далтон, бывший кандидат в окружной совет округа Лос-Анджелес, который знает о и об этой проблеме, и о том, как сложно её решить. И я Кевину очень завидую, потому что сам он стал беженцем и Калифорнию покинул — в отличие от меня, я-то осталась тут. Ну а он переехал в мой родной город Бойсе, что в штате Айдахо. Как я понимаю, он устал от калифорнийских проблем — и это, честно говоря, не сулит ничего хорошего для усилий по решению этих проблем, но мы всё-таки углубимся в тему и обсудим сегодня бездомность.

Кевин, добро пожаловать на нашу передачу! Большое вам спасибо, что к нам заглянули.

КЕВИН ДАЛТОН, бывший кандидат в окружной совет округа Лос-Анджелес: Благодарю вас! Вам спасибо, что пригласили.

Знаете, на выходных я проехалась по городу и увидела, сколько же в Лос-Анджелесе бездомных, — и всё думала, в чём же всё-таки проблема, что же не так, почему никак не получается всё исправить. И ведь если не ошибаюсь, число бездомных у нас в Лос-Анджелесе год за годом неуклонно растёт. Разъясните нам этот вопрос — в чём, по вашему опыту, проблема? Все эти люди — они психически больные? Наркоманы? Может быть, проблему провоцируют цены на жильё в этом штате? Ну и я уверена, что по всей стране наверняка похожая ситуация, те же проблемы и те же причины. В чём, на ваш взгляд, дело?

КЕВИН ДАЛТОН: В плане этой эпидемии бездомности у нас есть глобальная проблема с честностью. И да, так не только в Калифорнии — тут даже вопросов нет, в стране не найти ни одного крупного города, посетив который на улице ни разу не увидишь бездомных. Вместе с тем в Калифорнии и в Лос-Анджелесе всё существенно гораздо хуже по сравнению с остальной страной, настолько хуже, что уже ни в какие рамки не укладывается.





И всё в итоге сводится, как я уже сказал, к честности — к тому, что нужно честно разбираться с причиной, по которой эти люди оказываются на улице. И можно хоть целый день рассказывать о жилищном кризисе, но в конечном итоге для 95 процентов этих людей всё дело в наркотиках — в наркотиках, в психических заболеваниях либо в том и другом вместе.





На самом деле на улицах очень мало людей, проблемы которых охотно обсуждают все политики, — ну, например, мать-одиночка с двумя детьми, которой не хватило пары сотен долларов на оплату аренды, и вот теперь она оказалась нищей и живёт вместе с детьми на улице. (Для большинства бездомных. — ИноТВ) всё просто-напросто не так. Нам нужно честно признать, в чём проблема, и сосредоточиться конкретно на ней. Нужны ли людям дома? Несомненно, но сначала им нужно пройти лечение, им нужно понять, из-за чего они вообще оказались на улице, — и только потом мы можем их начать вытаскивать.

Дата публикации 02 мая 2024 года.