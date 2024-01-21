CBS News: в США из-за морозов кончаются места в приютах для мигрантов

Из-за крайне низких для Америки температур во многих городах США начались проблемы с размещением мигрантов, которые по-прежнему прибывают в страну, передаёт CBS. Как заявила в интервью каналу врач и благотворитель из Чикаго Эвелин Фигероа, эту проблему можно решить, но для этого американцам нужно будет наконец признать, что иметь крышу над головой — базовое право человека, которым обладают в том числе и мигранты.

А пока городам по всей территории США приходится сталкиваться с температурами ниже нуля, места под приём мигрантов остаётся всё меньше.

Эти кадры — из Чикаго, администрация которого на прошлой неделе приостановила до 22 января действие ограничения в 60 дней на пребывание мигрантов в приютах. В связи с холодами насильно выселять проживающих в таких приютах людей временно прекратили и в Денвере — а в Нью-Йорке тем временем закончились места для размещения совершеннолетних мигрантов; вместе с тем, у семей есть возможность подать заявление на продление пребывания в городе.

А с нами на связи — доктор Эвелин Фигероа, профессор кафедры клинической семейной медицины и директор пункта продовольственной помощи «Пилсен», который помогает семьям мигрантов продуктами, а также обеспечивает им медицинские обследования и лечение.

Доктор, спасибо, что вы с нами! Вы работаете «на земле» — так в чём же главная проблема?

ЭВЕЛИН ФИГЕРОА, профессор кафедры клинической семейной медицины Иллинойского университета в Чикаго, директор пункта продовольственной помощи «Пилсен»: Добрый вечер, Кэтрин! Боже мой! Люди прибывают в Чикаго уже 17 месяцев, и чтобы помочь приехавшим в город, а их насчитывается теперь более 30 тысяч, в работу включились многие из нас. Но нам с очень большим трудом даётся налаживание систем взаимодействия и улучшение коммуникации между местными организациями и администрацией города, а также властями округа и страны.

Впечатление такое, что вы пытаетесь создать какие-то процессы и стратегию на долгосрочную перспективу — ведь вы, видимо, предполагали, что эти люди прибыли лишь на время, но теперь всё выглядит так, что они будут оставаться в городе несколько месяцев.

ЭВЕЛИН ФИГЕРОА: Да. Знаете, бывают года, когда в Чикаго прибывают тысячи мигрантов, которые ищут приют, пытаются получить статус беженца или же прибывают по одной из множества других причин; в этом ничего нового для Чикаго нет. Но когда у нас бывают большие волны миграции, складывается ощущение, что мы как-то не извлекаем уроков из опыта. Законы о миграции в США не обновлялись уже десятилетий пять, и мне кажется, что нам надо идти в ногу со временем и быть проворнее и гибче, чтобы принять новых американцев.

Давайте обсудим логистику и проблемы с нехваткой площадей под приюты, которые возникают не только в Чикаго, но и в других городах по всей стране — и затрагивают не только мигрантов, а все категории людей без постоянного места жительства.

ЭВЕЛИН ФИГЕРОА: Да, это что-то с чем-то! Я с бездомными работаю на протяжении всей своей карьеры в семейной медицине, а семейным доктором я работаю уже почти четверть века. Не знаю, все ли с этим согласны, но иметь жильё — это базовое право человека; дом должен быть у всех. Это фундаментальный и очень простой принцип, и если его понимают, этого уже достаточно, чтобы выделять на эти цели достаточное количество ресурсов, а не реагировать на появление новых людей без постоянного места жительства.

Нужно лишь, чтобы мы как-то признали, что когда люди живут на улице, это просто небезопасно и бесперспективно. Ведь мы же знаем, что когда у людей стабильно нет жилья, их средняя продолжительность жизни сокращается на 11—15 лет; мы понимаем, что это ситуация полной социальной незащищённости, понимаем, что бездомность негативно влияет на абсолютно все условия, необходимые для поддержания здоровья, и, разумеется, является крайне травмирующим опытом.

У этой проблемы есть решение, но здесь и правда всё зависит от того, сможем ли мы уже решить, что жильё — это неотъемлемое право всех людей. До пандемии коронавируса в Чикаго обеспечивали за счёт городской администрации четыре тысячи койко-мест для экстренного размещения людей в приютах, а теперь их в четыре раза больше. Мы смогли этого достичь, и это, на мой взгляд, показывает, что мы всё-таки в состоянии найти нужные ресурсы и проявить отзывчивость. Но всё это нужно делать в тандеме с обновлением законов о миграции. Для людей, которые являются жителями Чикаго и имеют гражданство США, ситуация в плане «подключения» к ресурсам совершенно иная. И нам придётся всё-таки что-то сделать для тех людей, которые не имеют права легально работать, чтобы те, кто не имеет проблем со здоровьем, могли всё-таки получить приемлемые и надёжные условия проживания.

И в последние несколько секунд, которые у нас остались, задам такой вопрос: число людей, пересекающих границу, в зимние месяцы обычно снижается, но в этом году всё совсем по-другому. Мы снова здесь возвращаемся к вопросу политики?





ЭВЕЛИН ФИГЕРОА: Разумеется. Лично мне кажется странным, что мы перемещаем людей из одного штата в другой, потому что это, в сущности, получается какая-то торговля людьми. И мы ведь не принимаем на федеральном уровне меры, чтобы попытаться как-то усадить всех заинтересованных лиц вместе и договориться об улучшении условий для людей, въезжающих в страну, и о выделении поддержки приграничным штатам, а также городам- и штатам-убежищам.

Дата выхода в эфир 20 января 2024 года.