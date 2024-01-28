Fox News: калифорнийские бездомные обустроили себе пещеры — но местные власти гонят их обратно на улицы

В Калифорнии обнаружили уже несколько комплексов пещер, выкопанных бездомными — и хотя те весьма неплохо обустроили свои землянки и никого не беспокоили, местные власти на фоне поднятого в СМИ шума стали их выселять, сообщает Fox News. Как подчёркивает ведущий канала Джесси Уотерс, это весьма необычное поведение для калифорнийской администрации — ведь присутствие огромного количества бродяг на улицах городов их отчего-то не заботит.

Калифорнийские бездомные оказались куда более творческими личностями, чем предполагали многие из нас: палаточные городки и приюты для них оказались слишком уж немодными, а поскольку губернатор штата Гэвин Ньюсом им помогать не захотел, они решили уйти на доисторический уровень, превратившись из бродяг в самых натуральных пещерных людей — выкопали и обставили в городе Модесто у берега местной реки целую систему пещер, спрятанную на глубине шести метров под уровнем земли. И хотя нормам жилищного строительства эти землянки не слишком соответствуют, кое-какие штрихи для пущего уюта там видно: «пещерные люди» расписали стены, сделали мебель, закрыли пол плиткой и даже добавили самодельный камин с дымоходом.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Пещеры выкопали за этой насыпью, и вот одна из них — сразу видно, что для кровати здесь точно места хватит.

Сотрудники полиции нашли в комплексе тайники с наркотиками и оружием — хотя, конечно, другого ждать и не приходилось. Вот только администрация Модесто в результате узнала обо всём этом — и «пещерных людей» из их жилищ выселила, мотивировав это соображениями «безопасности». А ведь они там замечательно жили как минимум десять лет.

ЖИТЕЛЬНИЦА МОДЕСТО: Я уже лет десять про это место знаю.

ЖУРНАЛИСТ: Пещеры, которые там есть и которые в этом году зачистили — не единственные? Получается, здесь ещё есть где-то пещеры вдоль берега?

ЖИТЕЛЬНИЦА МОДЕСТО: Да, есть. И есть ещё другие места, где люди живут.

Кто-то колется героином? Пустяки! Кто-то живёт в пещере? А вот это непорядок, опасно! А вдруг обрушатся? В Калифорнии умирать полагается на улице, рядом с рестораном Chipotle.

Теперь пещеры расчищают, и на прошлых выходных администрация города вытащила оттуда три с половиной тысячи килограмм мусора. А Калифорния, похоже, решила проявить рвение: в 16 километрах к северу от этого места нашли другие пещеры. Там люди, говорят, даже провели себе электричество и воду — но их тоже выпнули. Так что теперь они снова на улицах, где и должны находиться, по мнению Гэвина, — а быть может, в финансируемых за счёт налогоплательщиков приютах, которыми управляют его дружки со связями.

Но зачем же мы выселяем «пещерных людей»? Ну и что с того, что они живут в пещерах? С глаз долой — из сердца вон. Задам вам вот какой вопрос: вам как больше нравится, чтобы бездомный обитал в какой-нибудь пещере — или рядышком с вашим офисом?

А вот моя следующая гостья уж точно будет возражать против всего, что я сейчас наговорил — ведь со мной на связь выходит Трейси Рохас, которая живёт напротив тех самых пещер. Ну ладно, Трейси — объясните мне, в чём я неправ.

ТРЕЙСИ РОХАС, живёт по соседству с пещерами: Вся эта идея, что, дескать, надо просто дать им дальше там жить, ведь они никого не беспокоят — дело-то не только в этом. Это вопрос конструктивной безопасности. Как минимум, у меня по соседству, по всему району гуляют с собаками семьи, играют дети, люди катаются на велосипедах; у нас семейный район. И знать, что эти пещеры в шести метрах под нами — просто страшно. Эти пещеры уходят глубоко в землю — так что же им помешает следом прорыть ходы уже в наши дома, прокопаться через улицу и до моего дома или двора?

А, то есть, вы хотите сказать, что они могут прорыть ход под вашим домом и сделать туннель прямо к вам, а потом ещё и из холодильника у вас что-нибудь утащить?

ТРЕЙСИ РОХАС: ...или поплавать у меня в бассейне!

В бассейне поплавать, холодильник обнести — да что угодно может случиться! А какие-нибудь дети в эти пещеры на велосипедах случайно не заезжали?

ТРЕЙСИ РОХАС: Вчера четыре ребёнка пошли за насыпь, чтобы поглядеть на пещеры.

А там пещерные женщины есть — или только пещерные мужчины?

ТРЕЙСИ РОХАС: Кажется, там целые пещерные семьи...

А шведские семьи у них есть?

ТРЕЙСИ РОХАС: ...Мы там видели детские вещи. Так что, может и просто пары, но детскую одежду мы там кое-какую видели... Ну, то есть, семьи или пары.

Да и шведские семьи, наверное, тоже. А костры там внутри разводили? Какие вообще там удобства оборудованы внутри?

ТРЕЙСИ РОХАС: У них и электричество было, и свет, и крючки на стенах, чтобы куртку при желании повесить... Запасы еды, матрас положили — в общем, всё весьма замысловато оборудовано. Честно говоря, я настолько скрупулёзно обставленных жилищ ни разу ещё не видела. Чтобы до такого дорасти, точно понадобилось много месяцев.

Ну ведь люди-то почти что цивилизованные — куртку вот предлагают повесить, чтобы не помялась. Хоть какой-то прогресс. Послушайте, я правда совсем вам не желаю, чтобы они прорыли ход в вашу гостиную и заявились к вам на ужин в честь Дня благодарения. Надеюсь вы либо научитесь как-то сосуществовать с пещерными людьми, либо пусть тогда где-то ещё пещеры роют.

Но мне показалось, что это всё-таки неплохое решение для того, чтобы они не спали рядом с моим или вашим офисом или всеми многоквартирными домами в городе. А быть может, для них вообще нет места — может, им придётся кочевать и странствовать. Трейси, дай вам Бог здоровья!

Дата выхода в эфир 26 января 2024 года.