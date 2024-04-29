Если президент Франции Эммануэль Макрон только предупреждает о возможной гибели Европы, то бывший директор Sud Radio Дидье Маисто считает, что она уже настолько подчинилась США, что стала ещё одним штатом. В интервью TVL журналист напомнил, что сперва ЕС изнутри расшатывала Великобритания, а теперь её место стремится занять Украина — самая коррумпированная страна в мире.

ДИДЬЕ МАИСТО, журналист, бывший директор Sud Radio: Я бы сказал, проблема Европы не в том, что она может умереть или на последнем издыхании, а в том, что она ещё дёргается. И я считаю, что она ещё слишком сильно дёргается.

Что такое Европа? Это объединение даже не суверенных государств, а различных особых интересов: неолиберальная Европа, отменяющая правила Европа, которая вносит беспорядок в правила для всего малого бизнеса, ремесленников, граждан и независимых профессий. Она действует в соответствии с неолиберальной логикой в ещё более широких рамках, чем глобализация.

Очевидно, что Европа полностью подчинилась и стала 51-м штатом Америки. Её расшатала изнутри Великобритания — теперь Великобритания вышла, но вместо неё теперь, похоже, Украина. Украина тоже американский штат. Сторонники теории заговора говорили… Меня обвиняли в теории заговора, когда несколько лет назад я утверждал, что на Украине есть базы ЦРУ. Мне говорили не рассказывать сказки. Сейчас мы видим, что это, несомненно, самая коррумпированная страна на планете, что там процветает торговля людьми, что вся украинская элита… Достаточно поехать летом на Лазурный берег или в самые модные отели и на горнолыжные станции Куршевеля.

ЭЛИЗ БЛЕЗ, ведущая TVL: Но не на фронте.

ДИДЬЕ МАИСТО: Но не на фронте. На фронте — бедные люди, которые не могут выбирать. Зеленский снизил призывной возраст. В армии уже насчитывается 600 тысяч. Это настоящая бойня. Фронт растянулся больше чем на тысячу километров, в ширину 30 километров. По свидетельствам тех, кто находится на передовой, на данный момент погибло около 600—700 тысяч человек.